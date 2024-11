Mulher de Ferrugem, Thais Vasconcellos conta que não aceitava a segunda gravidez - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 13/11/2024 10:59

Rio - A mulher do cantor Ferrugem, Thais Vasconcellos, de 30 anos, contou nos stories do Instagram, nesta quarta-feira (12), que não aceitava a segunda gravidez. A empresária disse que a primeira filha do casal, Sofia, de 6, foi planejada, diferentemente da caçula, Aurora, 5.