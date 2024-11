Dave Coulier - Reprodução Instagram

Publicado 13/11/2024 14:11

Rio - Conhecido pelo personagem 'Tio Joey' na série "Três é Demais", Dave Coulier, de 65 anos, revelou que foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada, em estágio 3. Em entrevista à revista "People", o ator explicou que descobriu a doença após uma infecção respiratória que causou um inchaço considerável nos gânglios linfáticos, o qual se desenvolveu para o tamanho de uma bola de golfe.

Após fazer exames, médicos do ator explicaram que Coulier estava com câncer: "Três dias depois, meus médicos me ligaram de volta e disseram: 'Gostaríamos de ter notícias melhores para você, mas você tem linfoma não-Hodgkin, chamado de células B e é muito agressivo'", contou.



Dave relata que tem buscado inspiração com membros da família que já tiveram a doença. "Perdi minha mãe para o câncer de mama. Perdi minha irmã Sharon para o câncer de mama. Ela tinha 36 anos. Perdi minha sobrinha, Shannon. Ela tinha 29 anos. Eu vi o que as mulheres da minha família passaram e pensei comigo mesmo: 'Se eu puder ser apenas um por cento tão forte quanto elas eram, então vou ficar bem'", declarou.



O artista revelou que está escolhendo manter uma perspectiva positiva, e está trabalhando junto a sua mulher e familiares para encarar seu diagnóstico. Dave iniciou a quimioterapia duas semanas após a descoberta da doença.