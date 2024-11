Vera Viel está tratando um câncer raro na perna - Reprodulção/Instagram

Publicado 13/11/2024 12:34

Rio - Vera Viel realizou a terceira sessão de radioterapia , nesta quarta-feira (13), para tratar um sarcoma sinovial na coxa, um tipo de tumor raro, e desabafou sobre o tratamento no Instagram. A mulher de Rodrigo Faro contou que perdeu o pai há 16 anos para um câncer no intestino e sua mãe, um ano após a morte dele, foi curada de um câncer no reto.

"Hoje estou em tratamento por causa de um sarcoma.. Só Deus para nos dar força e coragem", escreveu.

A modelo disse que a radioterapia não tem tantos efeitos colaterais como a quimioterapia, mas mesmo assim começou a sentir fadiga e a pele ressecada. "Precisa cuidar muito, é como se você tivesse tomado sol sem protetor solar, bem na região onde é feita a radiação. Mas esotu aqui pronta para a próxima', concluiu.

Experiência com Deus

Vera passou por uma cirurgia, no mês passado, que durou oito horas, para remover um sarcoma sinovial na coxa. A modelo contou, em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record, que viveu uma experiência com Deus.

"Ele pediu: 'Descansa aqui nos meus braços enquanto durar essa cirurgia. E eu respondi: 'Não posso, eu tenho que voltar, porque tenho que voltar para minha casa'. Mas Deus disse que eu iria voltar, que em nenhum momento pensou que eu ficaria ali", recordou. "Ele me falou que eu seria curada, que tinha muita gente orando por mim, muitos pedidos em meu nome. Eu iria voltar porque tinha eu tinha muita vida e muito o que viver com as minhas filhas ainda", completou.