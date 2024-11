Vera Viel - Reprodução do Instagram

Publicado 11/11/2024 11:29

Rio - Vera Viel, de 49 anos, comunicou aos fãs que iniciará o tratamento de radioterapia, nesta segunda-feira (11), um mês após passar por cirurgia para retirar um tumor raro na coxa esquerda. A mulher de Rodrigo Faro publicou uma foto no Instagram e falou sobre a nova etapa dos cuidados com a saúde.

"Indo para a minha primeira - das 33 que farei - sessão de radioterapia. Hoje, completa exatamente um mês da minha cirurgia. Deus sabe de todas as coisas e eu estou preparada para essa nova etapa, Ele tem um propósito na minha vida e Ele mesmo me disse que a minha vida teria um novo sentido, e já está tendo, muita coisa mudou aqui dentro", escreveu ela na legenda.

Vera passou por uma cirurgia, no mês passado, que durou oito horas, para remover um sarcoma sinovial na coxa. A modelo c ontou, em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record, que viveu uma experiência com Deus. "Ele pediu: 'Descansa aqui nos meus braços enquanto durar essa cirurgia. E eu respondi: 'não posso, eu tenho que voltar, porque tenho que voltar para minha casa'. Mas Deus disse que eu iria voltar, que em nenhum momento pensou que eu ficaria ali", recordou. "Ele me falou que eu seria curada, que tinha muita gente orando por mim, muitos pedidos em meu nome. Eu iria voltar porque tinha eu tinha muita vida e muito o que viver com as minhas filhas ainda", completou.