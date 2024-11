Graciele Lacerda está grávida de Zezé Di Camargo - Leo Franco/ Agnews

Publicado 13/11/2024 17:01

Rio - Grávida de Zezé di Camargo, Graciele Lacerda, 44 anos, foi vista saindo de uma academia na região de Alphaville, em São Paulo, nesta quarta-feira (13). A influenciadora usou calça de ginástica e top e deixou a barriga de sete meses à mostra. Ela espera sua primeira filha, que se chamará Clara. O sertanejo já é pai de Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor, do casamento com Zilu.

Após seis tentativas frustrantes de fertilização in vitro, com perdas gestacionais, o casal vivenciou momentos de incerteza e frustração até descobrir a nova gravidez. "Nunca pensei em desistir, mas a fé foi fundamental nesse processo", disse ela, em entrevista ao jornal O DIA, em outubro.



O suporte de Zezé di Camargo foi essencial para que o sonho da maternidade se tornasse realidade. "Ele foi meu porto seguro em todos os momentos. Tivemos momentos de choro e angústia juntos, mas o amor sempre nos uniu. O Zezé foi seu suporte em todo o momento, se você não tem uma pessoa ao seu lado que entende o momento, que é uma mudança muito grande em todos os sentidos, não só no corpo, mas é muito hormônio, você tem uma oscilação"., diz.

"Uma hora você está bem, outra você não está bem, você começa a chorar, do nada começa a ficar com raiva. É uma mistura de sentimentos e tive o Zezé o tempo todo ali do meu lado, me dando suporte, entendendo o processo, vivenciando comigo junto. Isso foi muito importante para uma mulher que está passando por esse momento", complementa.