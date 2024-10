Graciela Lacerda está no sexto mês de gravidez - Divulgação

Graciela Lacerda está no sexto mês de gravidezDivulgação

M Marcela Ribeiro marcela.ribeiro@odia.com.br

Publicado 06/10/2024 05:00

Rio - A alegria e realização transbordam no coração de Graciele Lacerda, que celebrou seus 44 anos no último dia 3 e aguarda ansiosa a chegada de sua primeira filha com Zezé di Camargo. O sertanejo já é pai de três: Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor - e vovô de cinco! E apesar de já ter uma grande experiência quando o assunto é paternidade, o cantor está mergulhado nesse momento único de aumentar a família. A influenciadora digital, grávida de 26 semanas de Clara, compartilhou com exclusividade ao DIA os detalhes dessa nova fase.

Em meio à felicidade, Graciele relembra os desafios enfrentados ao longo dos últimos anos. Após seis tentativas frustrantes de fertilização in vitro, com perdas gestacionais, o casal vivenciou momentos de incerteza e frustração. "Nunca pensei em desistir, mas a fé foi fundamental nesse processo", confessa.



O suporte de Zezé di Camargo foi essencial para que o sonho da maternidade se tornasse realidade. "Ele foi meu porto seguro em todos os momentos. Tivemos momentos de choro e angústia juntos, mas o amor sempre nos uniu. O Zezé foi seu suporte em todo o momento, se você não tem uma pessoa ao seu lado que entende o momento, que é uma mudança muito grande em todos os sentidos, não só no corpo, mas é muito hormônio, você tem uma oscilação"., diz.

"Uma hora você está bem, outra você não está bem, você começa a chorar, do nada começa a ficar com raiva. É uma mistura de sentimentos e tive o Zezé o tempo todo ali do meu lado, me dando suporte, entendendo o processo, vivenciando comigo junto. Isso foi muito importante para uma mulher que está passando por esse momento", complementa.



A gestação, que já ultrapassou a metade, ocorre de forma tranquila e serena, é um momento de profunda conexão para o casal. "A cabecinha do homem também muda", afirma Graciele, revelando como a experiência transformou Zezé em um pai ainda mais presente e atencioso.



"Isso fortaleceu muito mais a gente como um casal e agora como uma família... Digo que o Zezé foi muito preparado para isso, a mudança nele é muito incrível e me preparou também como mulher para ser mãe. A gente mudou muito nessas tentativas, então, hoje estamos mais do que preparados para receber a Clara", comemora a mamãe de primeira viagem.

Relação com as enteadas

Após uma fase turbulenta envolvendo o nome de Graciele e os filhos de Zezé di Camargo, o clima acalmou, ao menos entre as mulheres. Wanessa e Camilla costumam mandar mensagens para saber como está a gestação e aguardam a chegada da irmãzinha caçula.

"Graças a Deus a gente tem um relacionamento de respeito e carinho muito grande e toda vez que o Zezé fala com as filhas, elas perguntam como estou, se estou bem, se a Clara está bem, se a barriga está crescendo, se ela está mexendo", revela. "Isso é muito especial. A Camilla falou que comprou um presentinho com as crianças, acho que eles que escolheram. Fiquei muito feliz e acho que daqui a pouco a gente está junto para ela poder me entregar", vibra.

Alimentação saudável

Com os hormônios à flor da pele, Graciele admite que sente vontade de comer tudo que tem carboidrato e açúcar. "Não passo vontades, quando tenho vontade de comer uma coisa ou outra eu como, mas isso não faz parte do meu dia a dia", explica.

Ela sempre manteve uma alimentação regrada e na gravidez não é diferente. "Sei que tudo que eu como vai para ela e quero que ela tenha saúde, que nasça bem. Alimentação é tudo nessa fase", avalia.

"Por eu ter 44 anos tudo é muito intenso, uma coisa que como na gravidez é diferente de uma menina de 20 anos comer, não vai afetar tanto. Então depois dos 40 afeta muito, praticamente o triplo. Penso muito na minha saúde, na saúde da Clara também. Evito os alimentos que sei que pode prejudicar", completa.

Ela também mantém uma rotina de exercícios frequentes com musculação, para ajudar a fortalecer nesse momento. "É um treino mais leve de manutenção, mas é muito importante nessa fase. Primeiro para o pós-parto, conseguir recuperar o corpo melhor, mas também para fortalecer, porque vai chegando o momento que sua barriga cresce muito, a perna pesa, a coluna dói e aí a musculação acaba ajudando a fortalecer".

Parto

Por enquanto, Graciele não sabe que tipo de parto fará para dar à luz sua primeira filha. "Só vou conseguir saber como será quando chegar mais próximo, vai depender, só o médico vai poder dizer. Se for para ser normal, ok, se for para ser cesárea também. Estou preparada para os dois".

Se puder ouvir uma música no parto, ela pretende ouvir um louvor. "É um momento abençoado, incrível, que a gente tem que agradecer e elevar a Deus', diz. E quando Clara nascer, Graciele espera ser uma mãe "incrível e amiga" para a menina. "Que eu consiga educar, ensinar, passar coisas boas para ela, para valorizar a vida, ter humildade, respeitar as pessoas e buscar a Deus, uma coisa que fui criada e quero também criar ela. Espero que consiga ser a melhor mãe do mundo", conclui.