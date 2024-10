Separação dolorosa: a influenciadora Cíntia Chagas e outras famosas que também passaram por esse momento - Reprodução

Publicado 05/10/2024 11:05 | Atualizado 05/10/2024 11:06

Olá, meninas!

Nos últimos dias, a influenciadora e escritora Cíntia Chagas acendeu um alerta ao revelar ao público que está se separando do deputado Lucas Bove, apenas três meses após o casamento.

Em um desabafo emocionado nas suas redes sociais, Cíntia não contou os motivos, mas disse que era algo grave e triste. Ela também disse estar sofrendo com muitos comentários polêmicos e deboches de seguidores.

Algumas questões precisam ser mantidas em sigilo, como situações pessoais, íntimas. Mas quando se trata de uma pessoa pública isso fica difícil. Infelizmente nem sempre o público entende e respeita esse momento. Será que não precisamos rever essa postura?

O caso da Cíntia não é isolado. Outras famosas também já enfrentaram esse problema, como a cantora Katy Perry. O casamento da artista com o ator Russell Brand durou pouco mais de um ano. Ele pediu a separação através de uma mensagem pelo celular. Os motivos do término também não foram revelados. Hoje a cantora é casada com o ator Orlando Bloom.

Esta semana, a atriz Letícia Colin também contou sobre seus sentimentos com o divórcio após 9 anos de casamento com o também ator Michel Melamed. A artista contou que “É uma separação profunda e muito difícil. Acho que isso pede uma reinvenção”.

As pessoas julgam muito. É preciso fazer um exercício de se colocar no lugar do outro, respeitar a dor do outro. Falta empatia, consideração. O problema do outro não é menor que o nosso. Devemos procurar entender e acolher mais, sem julgar ou agredir. Artistas ou não, todas merecem a empatia do público. Que todas as mulheres que estão passando por esse momento sejam fortes e resilientes.