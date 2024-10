Menopausa - Divulgação

Publicado 01/10/2024 00:00 | Atualizado 01/10/2024 13:29

“Cadê o colágeno que estava aqui?” Essa é a pergunta de nove entre dez mulheres na fase do climatério e menopausa quando o assunto é a pele. A partir dos 30 anos, o corpo começa a perder cerca de 1% de colágeno por ano. Vocês sabiam? “Com a chegada da menopausa essa produção cai ainda mais, chegando a cerca de 35%, não só na pele, mas também nas articulações. Ainda cercada de tabus, a menopausa representa cerca de um terço da vida da mulher moderna, que está no auge da vida produtiva e profissional”, explica Danielle Aguiar, dermatologista do Grupo Paula Bellotti.



A médica explica que mulheres nessa fase devem procurar um dermatologista para a prescrição de cosméticos adequados a esta etapa da vida. “Tudo começa com a alimentação regrada e o uso de filtro solar diário. Em consultório, pode ser prescrito um protocolo com foco na produção de colágeno e para tratar a flacidez, com bioestimuladores e tecnologias que estimulem o colágeno, promovendo melhora da flacidez e rugas”.



Dica: O principal é manter a hidratação e não agredir com sabonetes indevidos. A pele na menopausa precisa ser muito bem hidratada, higienizada com ativos suaves, por isso é preciso evitar ao máximo produtos que irritem. Uma pele hidratada e muito mais saudável e responde melhor aos tratamentos.











Como construir memórias afetivas com seu filho?

Do cheirinho de café recém passado ao cafuné da mamãe antes de dormir. Experiências positivas e ricas em afeto na infância marcam a vida para sempre e são capazes de despertar emoções boas quando se entra em contato com um toque, cheiro, sabor ou com algum tipo de brincadeira.



Brincar com seu filho é o momento ideal para trocar carinho, aprender e construir essas memórias. Para facilitar na hora da diversão, separamos sete atividades acessíveis presentes no livro O guia Montessori para crianças de 3 a 6 anos, escrito pela especialista em pedagogia Montessori, Maria Stampfer.



Visita ao museu: a partir dos três anos, leve a criança a programas culturais para explorar novos mundos. Espaços interativos, onde ela pode participar ativamente, são ideais. A experiência desperta a curiosidade sobre a natureza, biologia, física e tecnologia de maneira lúdica e educativa.



Lavar objetos: a maioria das crianças adora brincar com água. Convide-a para limpar algo ao ar livre, como a bicicleta ou patinete. Essa atividade, além de divertida, promove um senso de realização e autoconfiança, especialmente ao ver o resultado do esforço.



Espremer laranjas: é uma atividade simples e satisfatória, que exige precisão e coordenação. Além disso, o resultado é uma recompensa deliciosa, fortalecendo a conexão entre esforço e resultado.



Recorte de folhas: durante um passeio, colete-as com a criança. De volta para casa, ofereça uma tesoura infantil e incentive ela a recortar o material encontrado de forma criativa. Esse exercício não apenas desenvolve habilidades motoras, mas também pode se transformar em projetos artesanais divertidos.



Cuidar de plantas: ter uma planta no quarto da criança é uma excelente maneira de ensiná-la sobre responsabilidade e cuidado com o meio ambiente. Motive o pequeno a regar a planta e participar do replantio, se necessário, criando um ambiente harmonioso e educativo.







Beleza da Alma

“Tente ser um arco-íris na nuvem de alguém”. (Maya Angelou)

Aprenda a fazer um copinho de cookie para servir com o sorvete

Essa é uma das sobremesas mais populares no mundo todo. E aqui no Brasil ela combina muito bem com o clima quente e aconchegante do nosso povo. Nada melhor que um sorvete para refrescar os dias de calor, não é mesmo?

Para celebrar em grande estilo, vamos ensinar uma receita que vai deixar a sobremesa ainda mais saborosa: um copinho feito com cookie! Essa delícia é perfeita para saborear com sorvete.

Hoje eu recebi no meu programa na TV Band, o “Vem Com a Gente”, a Thais Andrade, confeiteira artesanal, que ensinou todos os segredos dessa receita. Para assistir o passo a passo, confira a entrevista com ela no nosso canal, clicando aqui.

Copinho de cookie

Ingredientes:

125g de manteiga ou margarina

3/4 de xícara de açúcar (130g)

300g de chocolate picado ou em gotas

Modo de preparo:

Com a batedeira, um fuê ou até mesmo um garfo, misture a manteiga em temperatura ambiente (caso seja margarina, sempre gelada) com os dois açúcares. Adicione o ovo e misture. Adicione a farinha e o fermento e incorpore até ficar homogêneo, por ultimo as gotas de chocolate.

Leve ao forno a 200 graus por 10 min, no máximo 15 minutos.

Para fazer o cookie de chocolate, acrescente um 1/4 de xícara de chocolate em pó.

Gostaram das dicas? Aguardo vocês também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.