Personal stylist Carol Fajardo ensina qual bolsa usar em cada ocasiãoDivulgação

Publicado 26/09/2024 09:00

Olá, meninas!



As bolsas são acessórios muito queridos pelas mulheres. São várias as opções de modelos, cores e estilos disponíveis. Elas acompanham cada tendência de moda e dão um toque especial em qualquer produção. São inúmeros os modelos, mas você sabe qual formato vai bem em cada ocasião? E qual o tamanho de bolsa combina mais com você? Para saber mais sobre essas e outras opções, conversamos com a personal stylist Carol Fajardo. Ela deixou dicas especiais que vão te ajudar a produzir looks estilosos.



“A gente sempre deve buscar harmonia. Quando se fala em estilo é preciso considerar vários quesitos. Uma mulher mais alta fica bem com uma bolsa maior, por exemplo. Mas essa regra não é rígida. Por isso a importância de equilibrar o nosso estilo com a necessidade no dia. Entender o nosso espaço e entender o nosso estilo de vida”, explica Carol Fajardo.



Confira as dicas da especialista:





Uma bolsa grande, estruturada, em couro e em cores neutras sempre vai caminhar para mais formalidade, para ocasiões como trabalho.



Bolsa Grande e Estampada

Uma bolsa grande, molinha, colorida e estampada, traz mensagens de informalidade e despojamento



Bolsa Média

Bolsas médias, estruturadas, mesmo que coloridas, são uma ótima opção para quem quer ter apenas um modelo. Pois elas transitam desde ambientais formais até para usar em um final de semana, festas, etc.



Bolsas Estruturadas

Bolsas estruturadas sempre serão mais formais e bolsas molinhas informais. As coloridas trazem despojamento, juventude e as em tons neutros formalidade e maturidade.



Bolsa com Brilho

Os brilhos são festivos e não precisam ficar restritos para usar só em baladas.



Bolsas Autorais

Valorizar marcas nacionais e autorais também é sinônimo de personalidade e identidade ao vestir.



Gostaram das dicas? Já escolheu a sua bolsa? Confira a entrevista completa com a personal stylist no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, clicando aqui. Aguardo vocês também no meu Instagram

