Poucos dias após o parto do seu terceiro filho, a influenciadora Virgínia já está com a barriga "chapada"Reprodução

Publicado 25/09/2024 09:00

Olá, meninas!

A internet está cheia de posts sobre o nascimento do terceiro filho da influenciadora Virgínia. O assunto não sai das “trending topics” e muitas pessoas estão chocadas com a evolução do corpo da blogueira após o parto. Cerca de 15 dias após dar à luz, Virgínia exibe uma barriga “sarada” e foi alvo de muitos comentários. Mas afinal, isso é possível?

Além de ter uma boa genética, a influenciadora manteve uma rotina de treinos regrada durante toda a gestação, além de uma boa alimentação. Esse cuidado com o corpo colabora para que os músculos retornem com mais facilidade ao que era antes da gravidez.

Mas para Aline Rangel, educadora física e personal do Studio Qualità, o motivo para a influenciadora estar com o abdômen definido vai além da genética. “A combinação de disciplina nos treinos, alimentação saudável e tratamento estético, como a própria influenciadora admitiu que fez, resulta nesta barriguinha chapada em tão pouco tempo após o nascimento do José Leonardo, o seu terceiro filho”, explica a especialista.

O período da gestação é de muitas mudanças. Os hábitos e a genética irão influenciar diretamente na vida dessa gestante, do pós-parto e no retorno ao peso corporal.

“Para obter um corpo bem saudável e definido a pessoa tem que ter uma vida mais regrada tanto na alimentação, como nos exercícios físicos. Outros fatores importantes são uma hidratação adequada boas noites de sono. Não é só o que ela precisa fazer após o parto, mas o que ela vem fazendo ao longo da sua vida”, destaca Aline.

Então, nesse recomeço, a dica da especialista é ter a regularidade em seu programa de treinos. “O treino é adaptado para o novo momento que a mamãe está vivendo. Além disso, é importante não sair por aí realizando tudo que determinadas influenciadores fazem. Lembrar que somos diferentes e que o treino e o plano alimentar deverão ser personalizados. Busque sempre a sua saúde em primeiro plano e certamente os resultados estéticos virão”, finaliza.