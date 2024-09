Batom rosa-chiclete, a cara da estação Primavera - Divulgação

Publicado 23/09/2024 12:45 | Atualizado 23/09/2024 13:12

A estação mais alegre do ano começou no último domingo. E com ela, novas tendências, cores e estilos também chegam fazendo a cabeça de muitas mulheres. gente. Os looks vistos nas semanas de moda já estão circulando pelas ruas. O famoso street style carioca já está cheio de peças icônicas dessa estação. E para andar de acordo com esse clima primaveril você não pode deixar de apostar em peças que certamente já tem no seu armário como, por exemplo, a bolsa de palha do verão passado e aquela peça queridinha em animal print que também vem com tudo. Bermudas em jeans e em alfaiataria também seguem fortes nas coleções.

Mas para Luciana Rabelo, consultora de imagem e estilo, nem só de “antigas” tendências se vive a primavera. “Você que adora novidade, pode apostar nos bloomers shorts (aqueles shorts beeeem curtinhos) e os vestidos de cintura baixa, que é um ótimo recurso para quem quer alongar o tronco”, explica a especialista.Agora, para as fashionistas de plantão, os lenços vêm com tudo, principalmente usados na cabeça. Se usá-lo amarrado ao boné, você ainda garante um visual mais despojado. E os lenços já foram destaque na cabeça de famosos no Rock in Rio! Essas tendências prometem transformar o guarda-roupa da primavera 2024, trazendo frescor e modernidade aos looks do dia a dia. E aí, qual desses estilos você está mais animada para experimentar?

Estação das flores e das alergias



A estação das flores chega trazendo, além de cores e perfumes, os efeitos das alergias sazonais, que se tornam mais comuns com o aumento da polinização. “Muitas pessoas têm uma reação inflamatória ao entrar em contato com o pólen no ar e entre as alergias mais frequentes estão tanto a rinite quanto a conjuntivite alérgicas, cujos sintomas incluem espirros, congestão nasal, coceira nos olhos, nariz e lacrimejamento. Esses sintomas, embora geralmente leves, podem interferir na qualidade de vida e, em alguns casos, piorar se não forem tratados adequadamente”, alerta Guilherme Costa, diretor técnico do Hospital São Francisco na Providência de Deus (HSF-RJ).

O médico explica que o controle ambiental é o primeiro passo para evitar crises alérgicas mais intensas. “Manter as janelas fechadas durante os períodos de maior polinização, lavar as mãos e o rosto ao retornar de ambientes externos e evitar o acúmulo de poeira sobre as superfícies são algumas medidas eficazes”, cita ele. No entanto, é essencial saber quando procurar um médico. “Se os sintomas persistirem por mais de uma semana ou houver dificuldade respiratória, a avaliação médica é importante. Automedicar-se pode ser perigoso, pois o uso indiscriminado de antialérgicos pode mascarar sintomas mais graves e trazer efeitos colaterais. O acompanhamento médico garante um tratamento mais seguro e específico indicado para cada tipo de caso”, conclui.

Como usar o batom rosa-chiclete, a cara da estação

Ele foi destaque nos anos 2000 e voltou a fazer sucesso na New York Fashion Week, um revival que bombou na passarela da grife Sandy Liang. Com a ajuda do maquiador Emerson Damas vamos ensinar como usar o batom rosa-chiclete e fazer uma make linda e marcante. Confiram!- O batom rosa-chiclete é chamativo por si só, então harmonize com uma pele mais fresca, usando uma base leve ou apenas um hidratante com cor para não pesar no look. O acabamento dewy (com brilho natural) é ideal para esse visual, deixando a make moderna e radiante.



- Uma das formas mais modernas de usar o rosa-chiclete é apostar em uma make monocromática. Combine o batom com tons rosados nas bochechas e nas pálpebras. Isso cria um visual coeso, ao mesmo tempo suave e ousado, ideal para quem quer destacar o batom sem que ele roube todo o protagonismo.

- Se você busca algo mais ousado, combine o batom rosa com um delineado gráfico ou colorido. Pode ser um delineador branco ou neon, criando uma make com vibe futurista. Esse contraste traz uma vibe fashionista, perfeita para quem adora experimentar.

- Esse batom tende a ser mais seco, então prepare bem os lábios com um balm hidratante antes de aplicar. Se preferir um toque mais atual, adicione um gloss transparente por cima do batom, criando um efeito molhado e volumoso que está super em alta.