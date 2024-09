Rock in Rio: penteados para arrasar no festival - Reprodução

Publicado 18/09/2024 09:00

Olá, meninas!

O Rock in Rio começou na última semana e, é claro, já está dando o que falar! Um dos destaques do festival está nos looks estilosos. O público usa e abusa da criatividade nas roupas, adereços e nos penteados também. São várias as inspirações de beleza para usar no festival.

E como ainda vem muita festa por aí, destacamos algumas dicas de penteados que estão fazendo a cabeça de muita gente. O hairstylist Rudi Werner ensina a fazer os penteados mais hypados da temporada para você permanecer belíssima até a última hora do show. E o que é melhor, essas tendências são ótimas para o Rock in Rio, mas também podem ser usadas em vários outros eventos. Confira a s dicas e arrase na produção!

Coque duo

Para quem não quer passar calor durante o show, esse penteado é ideal, além de super prático. Comece dividindo o cabelo ao meio. Quem quiser deixar o visual mais moderno, pode fazer a risca em forma de zigue-zague. Pegue a metade do cabelo e prenda em um rabo de cavalo bem alto. Em seguida, torça os fios e vá enrolando, para formar um coque e prenda com grampos de forma que fique bem firme. Repita o processo do outro lado. Se alguns fios ficarem soltos, não tem problema! A estética remete à tendência Y2K e fica super cool.

Frisado estilizado

Use triondas em todo o cabelo para garantir o efeito frisado. Caso não tenha o aparelho em casa, algumas horas antes de começar a se arrumar, faça duas tranças bem firmes no cabelo e solte apenas quando começar a fazer o penteado, para ter esse efeito de ondas ao longo dos fios. Divida o cabelo ao meio e separe duas mechas finas na parte da frente do topo da cabeça. Faça duas pequenas tranças e abra as gominhas para que fique mais volumoso. Em seguida, separe outra mecha fina ao lado de cada trança feita e repita o processo. Finalize aplicando anéis de cabelo nas tranças.

Rabo de cavalo em gominhos

Com o auxílio de uma escova, puxe todo o cabelo para trás e prenda em um rabo de cavalo no alto da cabeça. Certifique-se de que os fios estão alinhados. Em seguida, prenda o comprimento do cabelo em pequenos gomos com o auxílio de elásticos menores até a ponta.

Gostaram das dicas de inspiração para o festival? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.