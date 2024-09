Conheça os benefícios dos passeios para os pets - Reprodução

Publicado 12/09/2024 09:00

Olá, meninas!

Rotina diária de tutores, o ato de passear com o cachorro ou gato traz inúmeras vantagens para o pet e para o convívio em comunidade. Vocês sabiam? Embora possa parecer um simples momento de descontração, o passeio contribui para a qualidade de vida dos animais, independentemente da raça ou do tamanho.

Bruno Alvarenga, professor de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Brasília, detalha os benefícios de propor passeios para contribuir com o bem-estar de cães e gatos. "O passeio é indispensável, especialmente para os cães. Embora sejam dóceis e acostumados com a vida doméstica, eles ainda guardam muito de seus instintos”, alerta o especialista.

Segundo ele, os cachorros são como crianças: precisam brincar, correr e ter momentos de lazer. Quando saem de casa, além de interagir com seus tutores, têm contato com cheiros e texturas diferentes, o que ajuda a combater a ansiedade. Com isso, retornam para casa mais tranquilos, destruindo menos objetos e latindo menos. Eles também lambem menos as patas, reduzindo o risco de desenvolver doenças de pele, especialmente entre os dedos.



Para ajudar na saúde física dos cães, o veterinário destaca que o passeio regular ajuda a prevenir obesidade, problemas articulares, cardíacos e até metabólicos, como diabetes. Segundo ele, a prática aumenta a expectativa de vida dos animais e reduz a incidência de infecções urinárias, já que muitos não urinam dentro de casa. “Passear três vezes ao dia, por exemplo, reduz significativamente essas infecções. O passeio também auxilia na socialização, ajudando o animal a lidar melhor com outros cães e pessoas, diminuindo a agressividade e o medo.”



Cuidado com o calor!

É preciso evitar passeios durante o pico do sol para prevenir queimaduras nas patas e até hipertermia. Ele recomenda que o tutor opte por passear em horários mais frescos, como no início da manhã ou à noite. É importante lembrar que raças de cães que possuem mais dificuldade em regular sua temperatura corporal, como os bulldogs, a exposição ao calor pode ser fatal.



Coleira é item obrigatório durante os passeios

Mesmo que o cão seja treinado, ele pode se assustar ou ficar curioso com algo e fugir, resultando até em atropelamentos, brigas ou a ingestão de substâncias perigosas. Cabe lembrar que durante o passeio, deve-se recolher os dejetos dos animais e evitar que cadelas no cio entrem em contato com outros cães para prevenir brigas.



Os gatos podem passear?

A resposta é sim! Porém, os felinos apresentam um comportamento diferente. Segundo Bruno, a maioria vive bem em ambientes fechados e não precisa de passeios como os cães, mas, se o dono quiser passear com o gato na coleira, isso pode ser feito, desde que o animal seja acostumado desde a sua primeira infância. Os gatos são muito apegados à rotina e podem se estressar com mudanças bruscas. Por isso, para eles, o ideal é um ambiente controlado e seguro.