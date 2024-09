Nesta sexta, 6 de setembro, comemoramos o Dia do Sexo - Reprodução

06/09/2024

O sextou hoje está diferente! Nesta sexta, 6 de setembro, comemoramos o Dia do Sexo. Uma data cercada de sensualidade e uma ótima oportunidade para sair da rotina e ter muito prazer. Não deixe a monotonia tomar conta. A busca por novas formas de conexão e prazer é uma jornada de descoberta emocionante, e melhor do que encontrar uma resposta é percorrer o caminho de autoconhecimento. As infinitas possibilidades a serem exploradas fazem com que a rotina seja apimentada.



Para o início de tudo, é ideal ter uma comunicação aberta com a parceria, sendo sempre honesto consigo. Expressar desejos, fantasias e limites é fundamental para construir uma base sólida de confiança, que por sua vez abre as portas para experiências mais excitantes, íntimas e novas possibilidades. Conversar sobre o que ambos desejam experimentar, pode ser um ponto de partida.



O sexo tem início com as preliminares, que são super importantes, mas muitas vezes negligenciadas. Dedicar tempo para explorar novas formas de toque, carinho, beijos e acessórios dá início à disposição sexual. “Massagens sensuais, banhos juntos ou jogos sedutores podem despertar sentidos há muito tempo adormecidos, criando uma atmosfera de intensa intimidade”, conta Mari Williams, educadora sexual parceira da Pantys.



A especialista também conta que a criatividade dá espaço para um universo amplo, especialmente quando pensamos em diferentes lugares. Mudar o local pode trazer uma energia completamente nova para a experiência a dois. Seja um quarto de hotel elegante, uma casa de campo mais isolada da cidade ou até mesmo explorar novos cômodos da casa. Essa mudança pode elevar a excitação a níveis inimagináveis.

São comprovados os inúmeros benefícios do orgasmo, entre eles a diminuição do estresse e a melhora do humor e da ansiedade. Porém, ele não está associado diretamente ao sexo e sim ao autoconhecimento. Afinal, o prazer não se resume apenas a penetração.



Além disso, explorar novas posições e técnicas também é uma maneira eficaz de sair da mesmice. Não apenas cria uma sensação de novidade, mas também permite que os parceiros explorem novos ângulos de prazer e estimulação. Livros, vídeos ou até podcasts sobre o assunto podem oferecer insights valiosos para aprimorar a experiência íntima.



“Não se pode ignorar o papel importante de acessórios e fantasias para explorar os fetiches. Compartilhar essa intimidade e a busca pelo prazer do companheiro pode ser uma fonte de excitação, já que permite o mergulho em cenários criativos e desejos profundos. Isso não só torna o momento mais emocionante, como fortalece a conexão emocional entre o casal”, complementa Mari Williams.



Quebrar a rotina requer uma mentalidade aberta, disposição e muito amor. É um compromisso mútuo para explorar novas fronteiras do prazer, mantendo a paixão viva e a saúde do casal em dia. Através da comunicação, exploração e criatividade, é possível ter momentos íntimos que não apenas satisfazem os desejos carnais, mas também fortalecem a ligação emocional que sustenta um relacionamento duradouro.

