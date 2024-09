Publicado 01/09/2024 00:00

O inverno é a melhor época para cuidar das varizes. Isso porque alguns tratamentos necessitam que o paciente não tome sol para evitar manchas na pele. Mas é preciso entender que alguns antigos conceitos sobre as varizes se tornaram praticamente crenças populares e eles precisam ser desmistificados. O angiologista Leonardo Stambowsky explica quais os mitos e verdades sobre o assunto.



Mito: Salto alto dá varizes

Não existe nenhum estudo que prove que ele prejudica a circulação. Como fator isolado ele não é um fator causador de varizes. Inclusive um salto pequeno de até 5 cm pode ajudar no retorno venoso com a contração da panturrilha.



Mito: Não adianta tratar as varizes porque elas sempre voltam

Atualmente contamos com técnicas muito mais eficazes que as de antigamente. Com o advento da realidade aumentada na prática clínica e o uso rotineiro do ecodoppler, conseguimos identificar as veias nutridoras e garantir um tratamento muito mais duradouro.



Verdade: As varizes não são um problema exclusivamente estético

As varizes são uma doença com manifestação cutânea estética e precisamos tratá-las para interromper a sua evolução. A doença venosa crônica pode evoluir para varizes, mais grossas, pernas edemaciadas, manchadas e, em casos mais graves, feridas de difícil cicatrização, sangramentos e até trombose.



Mito: Meu caso só se resolve com cirurgia

Com técnicas que utilizam o laser, conseguimos evitar mais de 80% das cirurgias, o restante podemos usar espuma densa em ambiente ambulatorial. Cirurgias convencionais realizadas no hospital são raras atualmente.







Setembro amarelo: alimentos que podem te ajudar a cuidar da saúde mental

Estamos no Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio. E para reforçar os cuidados com a saúde mental, conversamos com a nutricionista Juliana Vieira. Ela destacou os alimentos que podem reforçar essas funções.



“Estudos já demonstraram que certos nutrientes estão diretamente relacionados à produção de neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, associados à regulação do humor, do sono, sensação de prazer, motivação, redução da ansiedade e estresse.



Confira as dicas:



Ômega 3: Alimentos que contêm ômega 3 ajudam a reduzir a inflamação no cérebro, levando à melhora da função cognitiva e do bem-estar emocional.



Iogurte natural: O iogurte natural é uma fonte de probiótico, responsável por adequar a saúde do intestino, restabelecendo o equilíbrio da microbiota intestinal e possibilitando uma maior absorção dos nutrientes. O desequilíbrio da microbiota está diretamente relacionado a quadros de ansiedade e depressão.



Vitamina B: A ingestão de vitaminas do complexo B, presentes em grãos integrais, vegetais e leguminosas, também é benéfica para a saúde mental, regulação do humor e bem-estar emocional.



Cúrcuma: O melhor tempero é a cúrcuma , pois contém um nutriente chamado curcumina, que ajuda a diminuir a ansiedade, reduz a inflamação e o estresse oxidativo que geralmente está presente em pessoas que sofrem de transtornos do humor.







Beleza da Alma

“Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta”. (Carl Jung)