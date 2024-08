A blogueira Evelyn Regly - Patricia di Fiori

A blogueira Evelyn Regly

Publicado 27/08/2024 09:00

Ela é um fenômeno do mundo digital e foi uma das pioneiras no mundo das blogueiras. Evelyn Regly começou na internet em 2002 e hoje é uma das influenciadoras mais bem-sucedidas do mundo on-line. Carioca, atriz, empresária, mãe, a artista comemora o sucesso de seu podcast, o Vacacast.

Evelyn Regly tem um jeito irreverente e com seu carisma alcançou uma legião de fãs pelo Brasil. Formada em Sistemas para Internet, pela Universidade Estácio de Sá, está por trás de muitas blogueiras de sucesso que tiveram seus blogs desenvolvidos por ela.

A influencer trata de todos os assuntos de forma leve e divertida, trazendo engajamento com o público e aumentando a retenção dos seus vídeos. A edição é dinâmica e o conteúdo inteligente e original.

Ela enfrentou um drama pessoal e passou oito anos tentando engravidar antes de conseguir ter seus 2 filhos, Alana e Lucas, através de fertilização in vitro. A blogueira também perdeu o pai na pandemia. Hoje, inspira outras mulheres com seu trabalho na internet. Nas redes sociais, Evelyn fala com leveza de temas polêmicos, rotina de mãe, mulher e destaca a vida como ela é. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse verdadeiro mulherão? Confiram a entrevista completa!

Como começou na carreira?

Eu comecei lá no início dos anos 2000. Sempre amei tecnologia e já fui muito CLT! Fiz de tudo, de operadora de tráfego, telemarketing, vendedora. Até biscuit para vender eu já fiz (sem sucesso). Aprendi a programar sozinha, mas sou programadora formada e designer.

Como é sua relação com a família?

Nasci na Pavuna, no subúrbio do Rio de Janeiro. Sou filha de funcionários públicos que sempre lutaram para o sustento da família. Minha relação com a família é ótima. Perdi meu pai na pandemia, mas sou muito próxima da minha mãe e da minha irmã. Sou casada e hoje tenho dois filhos que são presentes de Deus, o Lucas, de 5 anos e a Alana, de 1 ano.

Quais os planos para o futuro?

Quero ainda fazer tantas coisas. Além do podcast e da marca de beleza, tenho o sonho de empreender em outras áreas. Mas agora vou usar a máxima das blogueiras: vem coisa boa por aí! Mas não posso contar ainda.

Pode deixar um recado para outras mulheres?

Ser mulher é uma tarefa pesada, não se cobre tanto. Nada de romantizar a perfeição: mãe perfeita, profissional perfeita, esposa perfeita. O que você conseguir fazer já está excelente. A vida é um feed todo cagado!

Você se acha um mulherão?

Pergunta difícil. Mas acredito que sou sim! Sou uma profissional dedicada, mãe presente e tenho um marido companheiro que está sempre ao meu lado. Ser mulher não é fácil, viu? Toda mulher que consiga minimamente equilibrar essas tarefas pode se considerar um mulherão também.

Quais os maiores desafios de empreender na internet?

Vivo exclusivamente do meu trabalho como influenciadora desde 2012. E o que aprendi foi a zelar pela minha credibilidade. Sou parceira de marcas que acreditam no meu trabalho e as pessoas que me seguem confiam no que eu falo. Hoje o maior desafio é manter a credibilidade, o maior ativo de um influenciador.

Quais são os maiores problemas e benefícios do mundo virtual?

Acredito que os maiores problemas são conseguir equilibrar o nível de exposição e se blindar de comentários negativos. Aprender a valorizar o amor que recebe, pois ele sempre é maior e eu só tenho a agradecer tudo que a internet me proporcionou. Sou muito grata.