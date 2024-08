Óleos essenciais podem ajudar a combater a insônia - Reprodução

Publicado 26/08/2024 22:16

Olá, meninas!

Dormir bem nem sempre é algo fácil para muitas pessoas. A insônia é um distúrbio muito comum e acontece não só pela dificuldade em começar a dormir, mas também de continuar com uma boa noite de sono. Normalmente as causas estão ligadas ao estresse e outros distúrbios. Muitas pessoas não sabem, mas uma ótima ferramenta para ajudar a combater a insônia é a aromaterapia.

Essa é uma terapia alternativa que utiliza o aroma de óleos essenciais extraídos da natureza para equilibrar, harmonizar e promover a saúde do corpo, da mente e do espírito. Esses óleos também possuem propriedades calmantes e relaxantes, que estimulam nosso cérebro e nosso corpo para nos sentirmos mais confortáveis na hora de dormir.

Quando associada com outros tratamentos e hábitos, como o apoio psicológico, uma alimentação balanceada e a prática regular de exercícios físicos, esses óleos essenciais podem auxiliar quem convive com a insônia ou tem problemas para pegar no sono.

A aromaterapia é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um recurso terapêutico e, no Brasil, é uma das técnicas listadas nas Práticas Integrativas e Complementares utilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), auxiliando no tratamento de ansiedade, depressão, insônia, enxaqueca, alergia, entre outras condições.

A farmacêutica Paula Molari Abdo destacou os melhores óleos essenciais utilizados para dormir. Confiram:

Óleo de camomila romana - Atua como um impulsionador natural do humor que ajuda a reduzir os sintomas de depressão, ansiedade, tensão, irritação e apatia. Também tem função hipnótica semelhante à dos benzodiazepínicos, auxiliando pessoas com insônia crônica.

Bergamota - Tem o poder de baixar a pressão arterial e melhorar a saúde mental, além de ter propriedades calmantes, o que ajudaria a pessoa a dormir melhor.

Lavanda - É um dos mais usados para desequilíbrios emocionais, o óleo de lavanda pode reduzir os níveis de cortisol, hormônio responsável pelo estresse, beneficiando o sistema nervoso autônomo e aliviando sintomas de ansiedade generalizada, depressão leve, irritabilidade, inquietação e enxaqueca. Tem propriedades calmantes e ansiolíticas.

Laranja doce - O óleo essencial de laranja doce possui propriedades desintoxicantes, antidepressivas, anti-inflamatórias, sedativas, antiespasmódicas, diuréticas e afrodisíacas.

DICA: Antes de dormir, você pode pingar umas 2 ou 3 gotinhas do óleo essencial na fronha do seu travesseiro. Essa dica vai te ajudar a ter uma noite de sono ainda melhor.