Como identificar que está sendo vítima de stalking?Reprodução

Publicado 22/08/2024 09:00

Olá, meninas!

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 155 mulheres por dia no Brasil registram boletins de ocorrência por perseguição ou "stalking". O levantamento divulgado no ano passado revelou que houve 56.560 casos de stalking ao longo de 2022, o que representa um aumento de 80,2% em relação ao número de casos registrados em 2021.

Mas como é possível identificar esse tipo de agressão? Conversamos com uma especialista no assunto, a advogada Letícia Peres. Ela destacou todas as informações e deixou dicas importantes sobre como identificar e denunciar esse tipo de crime.

Em março de 2021, o crime de perseguição passou a ter previsão no art.147- A do Código Penal. A palavra “stalking” em inglês é utilizada na prática da caça e ficou conhecida por identificar esse tipo de crime. “Por isso, ele é caracterizado pela intenção de perseguir uma pessoa de maneira constante e independente do meio, com ameaça à integridade física ou psicológica, limitando sua capacidade de se deslocar ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade", explica a especialista.

A pena para esse crime varia de seis meses a dois anos de prisão, e multa. E pode ser aumentada se o crime for cometido contra uma criança, adolescente ou idoso; contra uma mulher em razão de seu gênero; ou se houver a participação de duas ou mais pessoas.

Confira as dicas da advogada:

- O crime é caracterizado pela perseguição obsessiva, com presença constante e inesperada na passagem da vítima pelos lugares que frequenta: trabalho, escola ou em locais de lazer. Essa presença constante e inesperada é uma forma de vigilância e invasão à privacidade da vítima.

Stalking Virtual

Receber mensagens, telefonemas, e-mails com conteúdo invasivo, ameaçador e em grande quantidade, inclusive presentes, correspondências físicas, publicação de fatos e boatos de alguém que você não deseja ter contato pode indicar stalking, principalmente se o contato é persistente e não atende às solicitações da vítima para que seja cessado.

Se você percebe que alguém está tentando acessar suas contas de redes sociais, e-mails ou outras plataformas digitais sem permissão, isso pode ser um sinal de stalking. A presença de solicitações de amizade suspeitas, mensagens anônimas ou tentativas de hackeamento são sinais claros de vigilância digital.

Stalking Intimista

Se você recebe ameaças diretas ou indiretas, ou se o comportamento de uma pessoa se torna agressivo, intimidador ou manipulador, esses também são sinais da prática de perseguição, porque ele tem a intenção de causar medo e controlar a vítima.

Se há danos inexplicáveis em sua propriedade, como arranhões no carro, danos à sua casa ou objetos pessoais mexidos ou danificados, assim como . Encontrar dispositivos de rastreamento em seus pertences é uma forma direta de invasão física e monitoramento.

Alerta

Reconhecer esses sinais e agir rapidamente é essencial para garantir sua segurança. Informar às autoridades, buscar suporte emocional e jurídico para sejam pedidas medidas protetivas de urgência são passos importantes para lidar com situações de stalking.