Passo a passo para ter um cabelão .Aprenda a estimular o crescimento. Coluna da Gardênia - Reprodução da Internet

Passo a passo para ter um cabelão .Aprenda a estimular o crescimento. Coluna da GardêniaReprodução da Internet

Publicado 18/08/2024 00:00

A busca por cabelos longos, fortes e saudáveis é muito comum entre muitas mulheres. Não é mesmo? Que tal aprender todos os segredos para ter um cabelão? A dermatologista Hevelyn Mendes, esclarece os inúmeros fatores que influenciam o crescimento capilar, além de tirar dúvidas sobre diversos mitos

que circulam na internet. Confiram!



Fatores que afetam o crescimento do cabelo:



Genética, idade, alterações hormonais, uso de ferramentas de calor, como secadores e chapinhas e tratamentos químicos (alisamentos, colorações) e a alimentação (proteínas, vitaminas, especialmente biotina, vitamina D e vitamina E, e minerais como ferro e zinco são essenciais).



Produtos e tratamentos para estimular o crescimento do cabelo:



- Suplementos contendo biotina, colágeno e outros nutrientes específicos para o cabelo podem ser benéficos. No entanto, é importante consultar um médico.



- Shampoos e condicionadores específicos. Produtos que contêm ingredientes como cafeína, queratina e óleos essenciais podem ajudar a estimular o couro cabeludo e fortalecer o cabelo.



- Microneedling. Este tratamento envolve o uso de agulhas finas para criar microlesões no couro cabeludo, promovendo a regeneração celular e potencialmente estimulando o crescimento do cabelo.



- O implante capilar, também conhecido como transplante de cabelo, é uma técnica cirúrgica onde folículos capilares são retirados de uma área doadora e implantados na área calva ou com pouca densidade capilar. Uma opção eficaz para casos de calvície avançada.





Por que ficamos com a boca seca no inverno?

Boca pode ficar ressecada - Reprodução da Internet

Boca pode ficar ressecada Reprodução da Internet

Uma das principais queixas durante a estação é aquela sensação de sede intensa e boca seca. Também conhecida como xerostomia, o problema é comum de acontecer por causa da queda de umidade.



“O frio pode diminuir a vontade de beber água e causar problemas respiratórios, fazendo com que se respire mais pela boca. Para quem sofre com este sintoma, é preciso também ficar atento à alimentação. Alimentos secos podem piorar essa questão, como bolachas e pães”, explica o médico

Ullyanov Toscano, especialista em cabeça e pescoço, da Universidade Federal do Rio de Janeiro



Se você está com a boca ressecada, pode ser também pelo ambiente em que está, como escritórios em que o ar condicionado fica ligado. O sintoma pode ser apenas em decorrência do tempo e não uma situação prolongada. Caso observe esse sinal, é indicado o uso de umidificadores, além de consumir muito líquido.







Beleza da Alma

“Um único minuto de reconciliação vale mais do que toda uma vida de amizade”. (Gabriel García Márquez)