Médico explica como identificar e tratar a anemiaReprodução

Publicado 16/08/2024 09:00

Olá, meninas!

Alguns sintomas muito conhecidos das mulheres podem ser um alerta para a anemia. Vocês sabiam? Esse é um problema de saúde comum em todo o mundo. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que cerca de 30% da população do planeta tem anemia. E o problema é mais comum em crianças e mulheres.

A anemia é uma condição em que o sangue tem um número menor de glóbulos vermelhos para transportar oxigênio adequadamente para o corpo. Isso pode causar diversos sintomas, como cansaço, palidez, falta de ar e tontura.

O diagnóstico da anemia é feito através de exames de sangue, como hemograma completo. Outros exames podem ser necessários para identificar a causa da anemia.

“O tratamento da anemia depende do tipo e da gravidade da doença, que geralmente inclui a reposição da substância deficiente (ferro, vitamina B12 ou ácido fólico), transfusões de sangue ou medicamentos”, explica o Dr. Juan Valenciano, Diretor Médico do Centro Médico Pastore (RJ).

Para ajudar a identificar o problema, o médico indica 5 sintomas comuns para quem tem anemia:

1 - Cansaço e fraqueza: é o mais comum, deixando você sem energia para as atividades do dia a dia.

2 - Falta de ar: principalmente ao se esforçar, como subir escadas ou caminhar.

3 - Palidez: na pele, nas palmas das mãos e dentro da boca.

4 - Tontura e vertigem: por causa da baixa oxigenação no cérebro. Dor de cabeça frequente e pulsátil.

5 - Unhas quebradiças e cabelos fracos: por falta de nutrientes.

Lembre-se: consulte um médico para ter um diagnóstico preciso e iniciar o tratamento adequado. Siga as orientações médicas sobre alimentação e medicação. Tenha hábitos saudáveis, como praticar exercícios físicos e evitar fumar.