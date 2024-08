Ter uma make com longa durabilidade é um verdadeiro sonho - Pixabay

Publicado 11/08/2024

Um desafio para muitas mulheres: fazer a maquiagem durar mais. Ter uma make com longa durabilidade, que continue intacta depois de algumas horas, é um verdadeiro sonho, mas requer alguns truques e práticas.



Para um resultado surpreendente, Luzia Costa, especialista em estética facial, deixa dicas para uma boa preparação e durabilidade da maquiagem:



Higienização: comece com uma pele bem limpa para remover qualquer impureza ou oleosidade, garantindo melhor adesão dos produtos e evitando que os poros fiquem obstruídos.



Hidratação: uma pele bem hidratada proporciona uma superfície lisa e uniforme, facilitando a aplicação e distribuição dos produtos como base e corretivo, que aderem melhor à pele hidratada.



Primer: aplique um primer para preparar a pele e garantir uma base mais uniforme. Ele também ajuda a minimizar os poros e a controlar a oleosidade.



Selagem: após aplicar a base e o corretivo, venha com um pó translúcido para controlar o brilho e fixar a maquiagem; venha então com um spray fixador para finalizar, o que vai aumentar a durabilidade e deixar a make intacta.



Uso de produtos de longa duração: é fundamental para manter a maquiagem intacta e bonita por mais tempo. Eles oferecem resistência a fatores externos, economizam tempo e esforço, e garantem um acabamento impecável.









Olimpíadas: aprenda uma sobremesa francesa muito famosa

Receita de petit gâteau. Coluna da Gardênia - Reprodução da internet

Receita de petit gâteau. Coluna da GardêniaReprodução da internet

Quem nunca se deliciou comendo um tradicional petit gâteau? Ele é sucesso no mundo inteiro e uma das sobremesas típicas da França, o país que se tornou o centro das atenções, sede dos Jogos Olímpicos 2024. O bolinho de chocolate com recheio cremoso, que quase sempre é servido com sorvete, é uma delícia. Aprenda a fazer essa receita!



Ingredientes

150g de açúcar peneirado

10 gemas peneiradas

100g de farinha de trigo;

250g de chocolate meio amargo ralado

5 claras

2 colheres (café) de bicarbonato de sódio

50g de manteiga derretida;

Chocolate em pó



Modo de preparo

Derreta o chocolate em banho-maria. À parte, misture as gemas, as claras, o açúcar, a farinha, a manteiga e o bicarbonato. Misture até obter uma massa mole e cremosa. Acrescente o chocolate derretido. Aplique a manteiga derretida em forminhas de alumínio com um pincel e polvilhe com chocolate em pó. Despeje a massa. Leve ao forno preaquecido a 180º, por 8 a 12 minutos. Desenforme ainda quente e sirva com sorvete.





'Pães'

Feliz Dia dos Pais! Hoje, não podemos deixar de lembrar das mulheres que são “pães” e desempenham a função do pai e mãe. Aquelas que criam seus filhos sozinhas, sem a ajuda de um companheiro. Essa é uma realidade em muitas casas. Essa jornada não é nada fácil. O nosso carinho para essas mulheres fortes e especiais.

Beleza da Alma

“Ser mulher é acreditar sempre. É seguir em frente quando todos param. Acariciar e dar colo. Dividir-se em muitas sem deixar de ser uma, a mais importante!” (Madre Teresa de Calcutá)