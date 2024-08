Especialista explica qual a quantidade ideal de proteínas devemos ingerir - Reprodução

Publicado 09/08/2024 10:00

Olá, meninas!

Você vive cansado, com dor no corpo, seu cabelo não para de cair, mas acha que é por causa da rotina? Saiba que o seu organismo pode estar com déficit de proteína. O corpo é como uma máquina e você precisa prestar atenção no seu funcionamento. Confira o nosso bate-papo com um médico especialista, que esclarece dúvidas sobre o assunto e fala sobre os sinais que o corpo dá quando está em déficit.

De acordo com o Dr. Cristiano Merheb, médico especialista em emagrecimento, Pele, cabelo, unhas, cartilagens, músculos e ossos são compostos de proteína e, sinais como a fadiga, devem ser levados em conta de que algo não vai bem.



Dietas muito restritas ou desequilibradas, sem o acompanhamento de um especialista, podem levar a esse quadro. “Opte por uma alimentação que inclua todos os nutrientes necessários para o funcionamento do seu corpo, em quantidades recomendadas. A The National Academy of Medicine recomenda que adultos consumam, no mínimo, 0,8 gramas de proteína para cada quilo de peso corporal por dia”, comenta.

Instituições como a American Dietetic Association e a Dieticians of Canada indicam essa quantidade para pessoas sedentárias. Para quem pratica atividade física moderada, a sugestão é de 1,2 a 1,4g/kg/dia, e até 1,7g/kg/dia para aqueles que fazem atividades intensas.

Estudos apontam que não é ideal concentrar em uma só refeição toda a quantidade de proteína que você irá ingerir no dia, porque o organismo não armazena o nutriente.

Muitas pessoas ainda acreditam que as proteínas são encontradas somente em alimentos de origem animal, como em carnes bovinas, suínas, aves, peixes, iogurtes e queijos. No entanto, também estão presentes em vegetais. Feijões, grão-de-bico, lentilha, soja, aveia, amendoim, brócolis e espinafre são alguns exemplos.

Para quem tem dificuldade em bater a meta de ingestão diária, uma opção é a suplementação de proteína. Essa é uma forma prática, mas que deve ser acompanhada por um especialista. É importante ressaltar que você não deve investir somente na barrinha proteica, mas sim comer alimentos de verdade, fazer refeições completas.