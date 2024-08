Chega de brigas! 6 passos para reconquistar e fortalecer a relação - Reprodução

Chega de brigas! 6 passos para reconquistar e fortalecer a relaçãoReprodução

Publicado 03/08/2024 00:00

Olá, meninas!

É possível recuperar uma relação? Se sim, quais são os caminhos? A reconstrução de um relacionamento pode ser desafiadora, mas existem formas de criar uma base sólida para o novo começo. Para aqueles que estão cansados das brigas e desavenças, separamos um material que pode ajudar a recuperar sua relação.

Um término pode desencadear sentimentos confusos e dolorosos. Entretanto, serve como uma oportunidade de crescimento. A reaproximação necessita de paciência e mudanças genuínas. Para ajudar no caminho da reaproximação amorosa, conversamos com a especialista em psicologia positiva, Leila Damasceno, autora do livro “Tudo o que uma mulher sempre quis dizer aos homens”. Ela aponta seis passos para aqueles que buscam reatar um relacionamento. Confiram!

1) Tome um tempo para refletir sobre os motivos que levaram ao término e sobre os motivos que a outra pessoa apontou. É necessário entender o que deu errado, analisar as percepções e identificar o que precisa ser resolvido.

2) Durante esse tempo, não entre em contato. Encontre primeiro algumas respostas. Evitar a comunicação imediata será bom para os dois. Esse período pode ser usado para buscar soluções para os problemas identificados. Se distanciar dará mais clareza aos sentimentos.

3) Crie estratégias para resolver os problemas encontrados no passo 1. Elas precisam ser de alguma maneira inéditas, ou seja, um caminho que o casal ainda não tenha tentado (caso contrário, vira insistência). Não repetir abordagens que não funcionaram anteriormente.

4) Faça a maior lista que você puder, no passo 3, e as ordene de acordo com a sua viabilidade e o seu potencial para resolver alguma das questões do passo 1 (“custo x benefício” de cada solução). Priorize as que são mais promissoras a terem resultados eficazes.

5) Ao final dessas tarefas, já deve ter decorrido um tempo razoável do término, e então você pode escrever a carta de amor e comprar as flores. Nessa etapa, é válido pensar em um gesto que demonstre um esforço autêntico, que manifeste a vontade de reconexão.

6) Finalmente, procure a pessoa, diga o que sente e apresente as soluções que você encontrou para construir um relacionamento diferente do anterior com ela. É hora de mostrar o comprometimento em construir um relacionamento novo e melhor, demonstrar o crescimento a partir dos erros passados.