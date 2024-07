A influenciadora e empreendedora Franciny Ehlke - Divulgação

A influenciadora e empreendedora Franciny EhlkeDivulgação

Publicado 30/07/2024 20:30 | Atualizado 30/07/2024 22:25

Aos 25 anos, Franciny Ehlke, se destaca como uma das principais influenciadoras digitais do Brasil e como uma grande empreendedora. A jovem transformou seu amor pela moda e beleza em uma carreira de sucesso, alcançando mais de 35 milhões de seguidores. Ela celebra as conquistas de sua marca própria, a Fran by Franciny Ehlke no mercado nacional.

Tudo começou cedo, durante o ensino médio, quando a paranaense começou a produzir despretensiosamente nas redes sociais vídeos “arrume-se comigo para ir à escola”. Rapidamente, eles ganharam repercussão e passaram a viralizar na rede.

Aos 17 anos, investiu na carreira digital e seu carisma e a autenticidade conquistaram uma legião de fãs. Ela se tornou uma referência no universo fashion e beauty. Em 2020, realizou o sonho de lançar sua própria marca de produtos de beleza, a Fran by Franciny Ehlke. O sucesso foi imediato.

Além de sua carreira empresarial, Franciny também se dedica a projetos sociais, buscando inspirar e ajudar outras pessoas. Com uma trajetória marcada por determinação e talento, Franciny continua a inspirar milhões de pessoas. Hoje ela conta um pouco da sua história para a gente. Confira o bate-papo completo com essa jovem que inspira outras mulheres.

Conta um pouco da sua história?

Eu comecei a postar vídeos no Youtube com 15 anos, era uma maneira de me sentir preenchida e encontrar pessoas nas quais se identificavam comigo. Compartilhava minha rotina da escola, festa de 15 anos e todo o universo que uma garota adolescente vivia. Tudo foi viralizando muito rápido. Com 17 anos, a internet se tornou profissão e cada vez mais fui crescendo, tendo mais oportunidades de trabalhos e de expandir. Em 2020, comecei a ir atrás da minha marca de maquiagem. Em 2021 deu certo, e foi um divisor de águas na minha vida. De youtuber, comecei a ser também empreendedora e os meus produtos estão em milhares de lojas espalhadas pelo Brasil.

Qual o segredo para ser uma empreendedora de sucesso aos 25 anos?

Acredito que os meus privilégios e o fato de eu ter começado minha jornada na internet há 10 anos, me ajudaram bastante. Antes da intenção de ganhar dinheiro na internet, veio a intenção de me divertir e sentir prazer fazendo isso. Para empreender, vender produtos com seu nome e sua cara, você precisa, primeiramente, construir uma conexão com seu público e que eles sintam que você ama fazer o que faz.

Sempre sonhou em ser empresária?

A minha marca de cosméticos surgiu a partir da ideia de que eu estava construindo uma comunidade enorme na internet e queria aproveitar para ter meu próprio produto. Ter o seu nome como marca, só é possível se você tem um público já consolidado na internet. Além de eu já ter esse sonho, de ter minha própria marca, meu público me incentivava e me encorajava pedindo por isso. Então, a partir desses pedidos, fui tendo mais coragem e comecei a ir atrás.

E o seu trabalho com os projetos sociais?

Sempre pego uma parte do meu faturamento para doar para algumas instituições que acredito. E como marca, eu e a MBOOM, empresa parceira que faz a minha marca acontecer, participamos, anualmente, do Baile do BB, um evento beneficente em prol da Casa Santa Terezinha.

Pode deixar um recado para todas as mulheres que querem empreender?

Seja apaixonada pela área que vai seguir. Tenha propriedade para falar no assunto a ponto da sua comunicação ser leve e orgânica. Muitos erros e aprendizados vão acontecer quando você começar a empreender, mas lembre-se que tudo que acontecer, vai te ajudar a ter mais maturidade e não veja nada com pessimismo. Já se visualize com muito sucesso e as pessoas amando o seu produto. Isso faz toda diferença!

Você se acha um mulherão?

Sim, eu me acho! Ser um mulherão é saber o poder que nós mulheres temos na sociedade. É saber valorizar o próximo e, contudo, ter ciência do nosso empoderamento. Ir atrás dos nossos sonhos, acreditar no que somos capazes e não se rebaixar ou diminuir.