Sobrancelhas de famosas como Hailey Bieber, Dua Lipa e Bruna Marquezine inspiram várias produções Reprodução

Publicado 24/07/2024 09:00

Olá, meninas!



O mercado de beleza está sempre se reinventando, e nessa nova leva, a aparência natural está em destaque e segue evoluindo. Não seria diferente com as sobrancelhas: cada vez mais, os modelos extravagantes e fora do padrão estão sendo abandonados, dando espaço aos pelos mais naturais, apenas com alguns retoques para um destaque maior. E, claro, nesse universo, as pessoas têm suas inspirações, que muitas vezes vêm dos influenciadores e celebridades, ou seja, do que está bombando nas redes sociais.



As sobrancelhas são uma das partes mais chamativas do rosto, já que elas moldam as expressões do olhar. Por isso, é importante se inspirar em um modelo de sobrancelhas que combine com o rosto da pessoa.

Algumas celebridades são inspirações de moda e beleza, e muitas pessoas se baseiam nelas para criar seus visuais. “Recebemos diariamente várias mulheres pedindo as sobrancelhas iguais às de celebridades. Um modelo muito pedido no momento é da it girl, Hailey Bieber. Mas sempre reforçamos que é possível se inspirar nesse formato, mas igualzinho não ficará, porque cada um tem um formato de rosto único, que pode não combinar tão bem como a expectativa”, comenta Luzia Costa, CEO da Sóbrancelhas.

Para te ajudar a saber sobre os modelos que estão em alta entre as artistas, separamos alguns dos tipos de sobrancelhas das famosas que mais estão bombando no momento:

Hailey Bieber: ela é conhecida por suas sobrancelhas naturais e bem cuidadas. Ela adota um estilo de sobrancelhas levemente preenchidas, mantendo um aspecto espesso e bem definido, mas sem exageros.



Dua Lipa: a cantora é conhecida por suas sobrancelhas espessas e naturalmente despenteadas, que seguem a tendência das sobrancelhas fluffy.

Bruna Marquezine: a atriz opta por sobrancelhas naturais e levemente preenchidas e penteadas para cima (brown lamination), que complementam seu look jovem e fresco.

Malu Borges: influenciadora brasileira, segue a tendência das sobrancelhas naturais e levemente arqueadas. Ela prefere manter suas sobrancelhas bem cuidadas, com um preenchimento suave que realça seu formato natural, proporcionando um visual sofisticado e elegante, alinhado às últimas tendências de beleza.



Esses são alguns dos modelos de sobrancelhas que estão bombando por aí. Vale ressaltar que agora estão muito em alta os modelos mais retos e naturais, deixando para trás as sobrancelhas mais bem trabalhadas e preenchidas.