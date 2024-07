Dicas para destacar os lábios e deixá-los hidratados - Reprodução

Publicado 22/07/2024 09:44

Olá, meninas!

O inverno é uma estação muito sexy e glamorosa. O clima frio deixa as pessoas mais arrumadas e elegantes. E uma das tendências da temporada é uma maquiagem estilosa e caprichada. E a boca e um dos pontos altos. Um bocão destacado e atraente faz sucesso! Por isso, hoje vamos ensinar a destacar os lábios e deixá-los macios e hidratados no inverno. E o maquiador Emerson Damas ajudou a gente nessa lista de dicas pra lá de especiais. Confiram!

Hidratação Intensiva

“O frio pode deixar os lábios secos e rachados, por isso, a hidratação é essencial. Use um balm labial rico em ingredientes hidratantes como manteiga de karité, óleo de coco ou ácido hialurônico. Aplique o balm várias vezes ao dia, especialmente antes de dormir, para garantir que seus lábios permaneçam macios e nutridos”.

Esfoliação Regular

“Para manter os lábios livres de peles mortas e descamação, faça uma esfoliação labial suave uma ou duas vezes por semana. Utilize um esfoliante labial específico ou faça um caseiro com açúcar e mel. A esfoliação ajuda a remover células mortas, deixando os lábios mais suaves e prontos para a aplicação de batom”.

Escolha do Batom

“No inverno, opte por batons cremosos ou líquidos com propriedades hidratantes. Evite batons mate, pois podem ressecar ainda mais os lábios. Procure produtos que contenham ingredientes nutritivos, como vitamina E e óleos naturais, para manter os lábios hidratados e bonitos”.

Técnica de Contorno e Preenchimento

“Para destacar os lábios, use um lápis labial para contorná-los antes de aplicar o batom. Escolha uma cor que seja próxima ao tom do seu batom ou um tom neutro para definir o formato dos lábios. Em seguida, preencha os lábios com o batom escolhido. Esta técnica ajuda a criar uma aparência mais definida e volumosa”.

Toque Final com Gloss

“Para dar um acabamento brilhante e volumoso aos lábios, aplique uma camada de gloss transparente ou com um leve toque de cor no centro dos lábios. O gloss não só realça o volume natural dos lábios, como também oferece uma camada extra de hidratação, ideal para os dias frios de inverno”.

Dica Extra: Proteção Solar

“Mesmo no inverno, é importante proteger os lábios dos raios UV. Use um balm labial com FPS para evitar danos causados pelo sol, que podem ressecar e envelhecer a pele dos lábios”.