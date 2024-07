Especialista explica que nem toda desatenção é TDAH - Reprodução

Publicado 19/07/2024 10:00

Olá, meninas!

Os casos de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) aumentaram muito nos últimos anos. Muitas crianças e jovens que antes não recebiam o diagnóstico estão descobrindo a síndrome e dando início ao tratamento. Mas as informações sobre o problema ainda são distorcidas e o tema ainda gera muitas dúvidas. Alguns famosos como Cláudia Leite, Fiuk e Sabrina Sato também já revelaram que receberam o diagnóstico de TDAH.

A banalização de informações sobre o transtorno nas redes sociais pode levar muitas pessoas a confundirem os sintomas. Mas é preciso levantar esse alerta, nem toda desatenção é TDAH!

Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA), o número de casos de TDAH variam entre 5% e 8% a nível mundial. Nos últimos 20 anos, a prevalência do transtorno subiu de 6,1% para 10,2%.

Mas o que é o TDAH? A médica psiquiatra Jéssica Martani, especialista em comportamento humano explica que o transtorno é uma doença do neurodesenvolvimento, ou seja, ela surge desde a infância, mas algumas vezes, pode ser identificada só na idade adulta. “Nem toda desatenção é TDAH, as teorias sugerem alterações no desenvolvimento do córtex pré-frontal e sua conexão com outras áreas cerebrais essa região é responsável pela tomada de decisão, controle de impulsos, regulação emocional, planejamento e organização e atenção sustentada”, explica.



Os sintomas ocorrem, entre outros fatores, por uma desregulação da dopamina, um neurotransmissor que tem como funções regular a cognição, manutenção da atenção, tomada de decisões, regulação do comportamento e recompensas, coordenação motora, entre outros.

Já que a pessoa com TDAH tem uma dificuldade no controle e regulação de emoções e estímulos, elas têm foco em muitas coisas ao seu redor como barulhos e movimentos e não conseguem ter um foco único. “Isso faz com que ela não consiga ter uma atenção sustentada e essas alterações dos centros de recompensa dopaminérgicos, fazem com que o tedio seja tão grande a ponto de não conseguir submeter-se a eventos tediosos e assim, a pessoa prefere atividades que possam propor uma recompensa imediata. Essa dificuldade de cumprir atividades mais maçantes que terão recompensa posteriormente, levam à procrastinação, sensação de tédio iminente e insatisfação. Não sendo incomum uma busca incansável por novidades”, diz.



O transtorno se manifesta geralmente por volta dos sete anos de idade, pode acontecer antes, porém é mais comum o diagnóstico por volta desta idade. Mas é preciso observar os sintomas, como desatenção, hiperatividade, impulsividade e flutuações de humor. Depois de feito o diagnóstico, o tratamento pode envolver abordagens com apoio psicológico, e em alguns casos, medicação para aliviar esses sintomas e melhorar a qualidade de vida.

O diagnóstico em adultos também pode ser desafiador, pois os sintomas de desatenção se tornam mais proeminentes e não é incomum que muitos sintomas do TDAH estejam em outras doenças como transtornos da ansiedade, transtornos depressivos, transtorno de personalidade, entre outros.

