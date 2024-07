Dicas para arrasar nos looks de inverno - Reprodução

Dicas para arrasar nos looks de invernoReprodução

Publicado 12/07/2024 09:00

Olá, meninas!

Nos últimos dias o inverno veio com tudo e as temperaturas despencaram. Com os dias mais frios, foi preciso retirar do armário as peças mais quentinhas e colocar na rua os looks estilosos da estação.

Mas será que para estar na moda dessa temporada é só colocar os agasalhos e calças para jogo? Nada disso! A cada estação temos peças características e estilos mais em alta. Cores, texturas e formatos devem seguir as tendências. E para te ajudar a ficar na moda da estação, pegamos dicas incríveis com a Nanda Silveira , que é influenciadora e especialista em moda & beleza. Ela deixou 5 tendências de looks para o inverno. Confiram!

1. Focar em terceiras peças com uma pegada mais elegante. Os looks mais básicos como uma calça jeans e blusa branca podem se tornar looks elegantes se forem combinados com uma terceira peça mais arrumada, em tons terrosos, com cortes longos como por exemplo cardigans, sobretudos, casacos, blazers.

2. Blusas de gola alta: as blusas e casacos de gola voltaram com força e são uma ótima aposta para looks mais elegantes no inverno.

3. Meia calça: Para não ficarmos presas a usarmos apenas calças durante o inverno, a meio calça se torna uma grande aliada. Combiná-las com saias e shorts podem te ajudar a dar uma variada nos looks do inverno e ainda continuar estilosa e elegante.

4. Botas: As botas são grandes tendencias do momento e o inverno é a estação perfeita do ano para usarmos e abusarmos delas nos mais diferentes tamanhos, cores e estilos.

5. Os cachecóis também são tendências que vêm ganhando força nos últimos tempos e podem ser grandes aliados para a criação de um look estiloso e perfeito para o inverno. Combinar um cachecol vinho com um look all black pode ser uma ótima aposta.

Depois dessas dicas agora é só curtir o inverno com muito estilo. Vamos falar mais sobre esse e outros assuntos? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.