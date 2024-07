Receita light de pizza leva couve-flor e queijo branco - Reprodução

Publicado 10/07/2024 09:00

Olá, meninas!

Seja redonda, retangular e até quadrada. Ela é amada pelos quatro cantos do mundo. Apreciada a qualquer hora do dia. E é claro que essa iguaria super querida tem um dia para chamar de seu. Hoje, dia 10 de julho comemora-se o Dia da Pizza.

Esse saboroso alimento possui curiosidades que merecem ser contadas. Sua origem remete à antiga civilização da Mesopotâmia, mas foi na Itália que a pizza se popularizou e se tornou um ícone da gastronomia mundial.

E para quem quer comemorar esse dia, mas também não pode sair da dieta, hoje vamos ensinar uma receita light saborosa. Agora é só aproveitar o Dia da Pizza em grande estilo, a receita é sucesso garantido. Confiram!

Massa:

1 xícara de couve-flor crua ralada

1 pacote de queijo branco ralado (pode ser ricota)

1 colher de sopa de salsinha

1 colher de sopa de orégano

1 colher de chá de sal

1 ovo ou duas claras

Modo de fazer:

Juntar todos os ingredientes, amassar até formar uma massa e levar ao forno em uma forma untada em formato de mini pizza. Se a massa ficar muito molhada é só coar em um pano de prato limpo, espremer para sair um pouco da água. Deixar assar a massa por mais ou menos 20 minutos em forno a 200 graus.

Recheio:

Você pode escolher os ingredientes mais leves e saudáveis que tiver em casa. Dá para usar muçarela light, queijo branco, tomate, manjericão e orégano. É só cobrir com o recheio que desejar e colocar de novo no forno para aquecer.

Deu água na boca? Gostou da receita? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti