Alerta para golpes financeiros. Coluna da Gardênia - Reprodução da Internet

Publicado 07/07/2024 00:00

Você sabia que quatro em cada 10 brasileiros já sofreram golpes financeiros? Os dados são do Serasa. Saiba como se prevenir! O advogado Thacísio A. Rio, especialista em direito do consumidor, deixou dicas de como evitar golpes e fraudes financeiras. “Quem for vítima de fraudes com máquinas de cartão de crédito têm uma série de direitos que devem ser assegurados. É fundamental que o consumidor entre em contato com a instituição financeira emissora do cartão para solicitar o bloqueio do cartão. Além disso, ele tem o direito de contestar as transações fraudulentas junto à operadora do cartão”.



Desconfie de ligações falando que é do banco do seu cartão de crédito ou conta salário. “Quando receber uma ligação deste tipo, suspeite! Não passe nenhum dado pessoal ou bancário e ligue diretamente para o seu banco ou gerente, e se informe sobre a veracidade do assunto abordado”.



Suco de inhame com maçã

Benefícios do suco - Reprodução da Internet

Uma deliciosa opção para quem quer manter a saúde em dia é o suco de inhame com maçã. Quer saber quais são os benefícios da bebida? É um poderoso antioxidante e anti-inflamatório; dá mais energia e saciedade; ajuda nos cuidados com a diabetes; controla os níveis de colesterol; fornece várias vitaminas e equilibra hormônios femininos em mulheres.



Como fazer? Junte 1 inhame, gelo, 1 maçã sem sementes e 200ml de água. Bata tudo no liquidificador por alguns minutos. Quando ficar homogêneo, coe. Após coar, basta servir.





Cuide dos seus cachos

Bianca Hulmann, especialista em cachos - Divulgação

Os cabelos cacheados estão em alta! Muitas mulheres abandonaram os alisamentos e voltaram a adotar os cachos lindos e naturais. Mas esse cabelão cacheado exige cuidados especiais. Adotar uma rotina de cuidados capilares específica é fundamental para manter a saúde e a beleza dos cachos.



A utilização de produtos específicos é crucial. Optar por shampoos e condicionadores hidratantes, livres de ingredientes agressivos como sulfatos, parabenos e silicones, é essencial. Esses componentes podem prejudicar a saúde dos cachos, que podem estar mais sensíveis. "A

técnica de co-wash, que consiste em lavar os cabelos com condicionador, é uma excelente opção para manter a hidratação dos fios", recomenda Bianca Hulmann, cabeleireira e especialista em cachos. "Evitar lavagens excessivas também ajuda a prevenir o ressecamento dos cachos",

acrescenta.



Para combater a queda de cabelo, Bianca sugere um cuidado a mais: "Realizar massagens no couro cabeludo estimula a circulação sanguínea, promovendo o crescimento saudável dos fios. Além disso, é importante escolher penteados que não exerçam tensão nos fios, como coques,

tranças e twists”.





Beleza da Alma

“Uma mulher empoderada sabe a delícia de ser livre para ser o que quiser”.