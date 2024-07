Desfile de encerramento do curso de moda da Estácio de Sá, na Cidade das Artes - Divulgação

Publicado 06/07/2024 11:25

No último dia 26, foi realizado na Cidade das Artes o desfile de formatura do curso designer de moda da Universidade Estácio de Sá. O evento foi o encerramento do curso, coordenado por Monica Mansur e pelo professor Felipe Eiras, que assinou o desfile. A apresentação contou com a participação da presidente da Cidade das Artes, Daniela Santa Cruz, e da designer Marcela Faria, que é coordenadora deste segmento na Fundação Duque de Caxias, em parceria com a Fundação Zeca Pagodinho.

Segundo Marcela, eventos assim consolidam o papel do Rio como polo de Moda. "Muitos jovens, principalmente os de baixa renda, veem na Moda um caminho factível de sustento. Nossos cursos são gratuitos e vejo os olhos das minhas alunas brilharem ao longo do curso, todas almejando serem modelistas, vitrinistas, designers e até modelos. Na verdade, o segmento de Moda ajuda as jovens a despertarem para uma opção profissional que, na mente de todos, está restrita às camadas mais abastadas", destacou Marcela Faria.