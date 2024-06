Diabetes. Coluna da Gardênia - Reprodução da internet

Na última semana comemoramos os Dia Nacional de Combate ao Diabetes. Dados da pesquisa Vigitel Brasil 2023 mostram que a condição atinge 10,2% da população brasileira. O país é o quinto no ranking mundial, atrás apenas dos EUA, China, Índia e Paquistão.



O que é o Diabetes? Considerada uma doença crônica, acontece quando o corpo não produz insulina suficiente ou não consegue usar adequadamente a insulina produzida. A insulina é essencial para permitir que a glicose dos alimentos entre nas células e seja utilizada como energia. Sem insulina eficaz, os níveis de glicose no sangue se elevam, gerando diversas complicações de saúde. A doença se manifesta de duas formas principais:



Diabetes Tipo 1: Ocorre quando o sistema imunológico ataca e destrói as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. É geralmente diagnosticado em crianças e jovens adultos.



Diabetes Tipo 2: A doença resulta da resistência à insulina e uma deficiência relativa de insulina. Está associada a fatores de risco como obesidade, sedentarismo e alimentação inadequada, sendo mais comum em adultos.



“Muitas vezes ela é uma doença silenciosa. Quase metade das pessoas com o tipo 2, o mais comum, nem sabe da presença da condição e quando descobre pode ser tarde demais. É preciso estar atento aos sintomas comuns, como o excesso de sede e de vontade de fazer xixi, em especial durante a noite”,

destaca o médico Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia.



Riscos à saúde: A doença pode levar a várias condições graves, como doenças cardiovasculares, neuropatia diabética (danos aos nervos, especialmente nas pernas e pés, que causam dor, formigamento e perda de

sensibilidade), doença renal, retinopatia diabética (problemas nos vasos sanguíneos da retina, levando à visão turva, manchas ou pontos na visão e até a cegueira), entre outros.



Prevenção é essencial: Adotar uma dieta balanceada, reduzir o consumo de açúcar e gorduras saturadas, comer mais fibras, controlar o peso, praticar atividades físicas, fazer os exames de saúde e buscar apoio profissional.







Manual de sucesso para emagrecer

Perder peso é essencial para reduzir o risco de diabetes. Por isso, conversamos com a Lara Cortinhas, que é nutricionista especialista em nutrição esportiva, saúde Intestinal e saúde da mulher. Ela deixou 6 dicas valiosas do seu “Manual do sucesso”, para emagrecer. Confira!



1. Planeje suas refeições: Faça um plano semanal de refeições saudáveis e lanches nutritivos para evitar decisões impulsivas e escolhas alimentares inadequadas.



2. Priorize alimentos naturais e integrais: Opte por alimentos não processados, ricos em nutrientes como frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis.



3. Controle as porções: Mantenha o equilíbrio controlando o tamanho das porções. Use pratos menores para evitar excessos e pratique o mindful eating para desfrutar mais cada refeição.



4. Beba bastante água: A desidratação pode ser confundida com fome. Beba água ao longo do dia para manter-se hidratada e reduzir o apetite por alimentos desnecessários.



5. Tenha snacks saudáveis à mão: Mantenha opções de snacks saudáveis, como frutas frescas, nozes ou iogurte natural, sanduíche para quando sentir fome entre as refeições principais.



6. Equilibre e varie sua dieta: Não se prive de alimentos que você ama, mas consuma-os com moderação e equilíbrio. Varie sua dieta para garantir a ingestão de diferentes nutrientes essenciais.

Bolo Low Carb de Coco

Para ajudar na dieta vamos aprender a fazer um delicioso bolo low carb de coco. Receita da Luciana Werneck, dona da Dijucake.



Ingredientes

4 ovos

50ml de óleo de girassol

90g de adoçante xylitol

50g de coco ralado grosso

50g de coco ralado fino

75ml de leite de coco

10g de fermento em pó



Modo de fazer: Bater tudo no liquidificador. O coco grosso e o fermento é só

misturar com uma colher. Colocar em uma forma untada e levar ao forno com

180° por cerca de 40 a 45 min.



Cobertura

30g de coco ralado grosso

100ml de leite de coco

7g de adoçante xylitol



Modo de fazer: Juntar tudo na panela e levar ao fogo até engrossar um pouco

Beleza da Alma

"Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã, portanto hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver". (Dalai Lama)