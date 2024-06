Personal Organizer: conheça as principais dicas para a arrumação da casa - Reprodução

Personal Organizer: conheça as principais dicas para a arrumação da casaReprodução

Publicado 28/06/2024 11:00

Olá, meninas!

Manter a casa organizada não é tão simples como se pensa, seja por conta da correria da vida moderna ou pela falta de conhecimento de técnicas que podem facilitar na arrumação. Para te ajudar a ter um lar arrumadinho e sem gastar muito, conversamos com as consultoras e personal organizers Ju Vilela e Marcia Barbosa. Elas ensinaram dicas valiosas, seguindo tendências de feiras como Home & Gift e Têxtil & Home.

Entre as novidades listadas pelas especialistas, destaque para a diversidade de itens práticos e decorativos como nichos de colmeias, caixas organizadoras, cestos, cabides e organizadores para maquiagem, entre outros elementos. Elas listaram 5 dicas que todos podem facilmente executar. Seguindo essas regras, você não precisa mais sofrer para vivenciar uma experiência única na sua casa, curtir um ambiente agradável e ter tudo nos seus devidos lugares.

1 - Categorize e Rotule

Independentemente da finalidade ou do cômodo da casa, a recomendação é ordenar os pertences com base em categorias semelhantes como roupas, utensílios de cozinha, documentos, etc. Ao dispor em caixas organizadoras, o ‘pulo do gato’ está em aplicar etiquetas ou rótulos claros que favoreçam a identificação – esse detalhe coopera na localização dos itens e na manutenção da ordem a longo prazo.

2 - Maximize os espaços de armazenamentos

O conselho é empregar, ao máximo, as áreas de armazenamento disponíveis em casa como prateleiras, gavetas, caixas organizadoras e armários. Para tanto, elas sugerem a aquisição de divisórias ou cestas para aproveitar cada centímetro dos móveis e garantir uma arrumação eficiente.

3 - Estabeleça zonas de arrumação

Dentro de casa, a recomendação é efetuar divisões em zonas funcionais para atribuir um propósito específico. Por exemplo, a entrada pode ser demarcada para guardar chaves e sapatos, o home office fica destinado para abrigar itens de escritório e, a parte voltada ao relaxamento é indicada para comportar livros e itens de entretenimento. Segundo as especialistas, esse pensamento descomplica o uso diário.

4 - Soluções de Armazenamento Vertical

O espaço vertical das residências ganha ainda mais eficácia com a fixação de prateleiras flutuantes, ganchos e organizadores de parede, além de suportes para portas. Essas opções são ideais para receber itens menores e conceder mais lugar em áreas compactas como banheiros, cozinhas e áreas de serviço.

5 - Mantenha a Rotina de Organização:

Por fim, a importância de conservar uma rotina regular de ordenação como estratégia para permanecer com a arrumação em longo prazo. Para tanto, vale reservar um tempo diário ou semanal para realizar pequenas tarefas como a arrumação da cama, reposicionar os objetos fora de lugar e limpar. Também é importante definir períodos mais extensos para sistematizar áreas específicas da casa, garantindo que a desordem não se acumule.