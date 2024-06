Aprenda um make para destacar o olhar e arrasar! - Reprodução

Publicado 21/06/2024 09:00

Olá, meninas!



Um look completo exige cuidados com a produção inteira: roupas, acessórios e maquiagem. Mas para harmonizar o rosto, sem dúvidas o destaque para os olhos é a grande estrela. Não é à toa que temos grandes tendências para formatos de sobrancelhas, cílios, sombras e delineadores.



Para te ajudar a ter um olhar sexy e super em alta, pegamos dicas especiais com a Letícia Gomes, maquiadora e influenciadora. Ela listou alguns truques de maquiagem para os olhos que vão te deixar linda e na moda. Confiram!



Prepare bem a pele ao redor dos olhos



Hidratação: A pele ao redor dos olhos é muito sensível e propensa a ressecamento. Use um bom creme para os olhos para garantir que a área esteja bem hidratada.



Primer para olhos: Aplique um primer específico para a área dos olhos para suavizar linhas finas, fixar a sombra e evitar que ela acumule nas pálpebras.



Escolha e aplique as sombras de forma estratégica



Cores neutras e quentes: Para um olhar mais natural e elegante, use sombras em tons de marrom, nude e dourado. Essas cores destacam os olhos sem parecer exagerado.



Técnica de contorno: Aplique uma sombra mais clara no canto interno do olho para iluminar e uma sombra mais escura no canto externo para dar profundidade. Esfume bem para evitar linhas marcadas.



Delineador para definir e intensificar o olhar



Traço fino e preciso: Use um delineador líquido ou em gel para criar um traço fino próximo à linha dos cílios. Isso define os olhos e pode ser engrossado para um efeito mais dramático.



Delineado gatinho: Um traço puxado no canto externo do olho levanta o olhar e dá um ar sofisticado. É uma técnica versátil que pode ser ajustada para diferentes ocasiões.



Máscara de cílios para abrir o olhar



Volume e comprimento: Aplique uma máscara de cílios que proporcione tanto volume quanto alongamento. Comece na raiz dos cílios e faça movimentos de zigue-zague até as pontas para garantir uma cobertura uniforme.



Camadas adicionais: Para um efeito mais impactante, aplique duas ou três camadas, esperando alguns segundos entre cada uma para evitar grumos.



Sobrancelhas bem definidas



Preenchimento natural: Use um lápis ou sombra para sobrancelhas para preencher falhas de forma natural, seguindo o formato original.



Gel fixador: Finalize com um gel fixador transparente ou com cor para manter os fios no lugar e dar um acabamento mais polido ao look.



Ela arrasa nas dicas não é mesmo, meninas? E vamos combinar, o olhar poderoso é um ímã, portanto arrasem todos os dias!

