Eco Fashion Junina: moda e sustentabilidade em um só lugarReprodução

Publicado 15/06/2024 16:43 | Atualizado 15/06/2024 17:05

Oi, meninas!

Para quem ainda não conhece tanto sobre a moda sustentável, eu consigo resumir todo seu conceito numa única palavra: esperança. Esse encontro promove uma abordagem mais consciente e responsável para esse universo que produz um impacto ambiental gigantesco, como a poluição produzida pela pelos processos industriais, por exemplo.



O consumo consciente é mais do que um simples objetivo na moda sustentável, está mais para uma necessidade. Imagina curtir e engajar pautas como essa enquanto curte aquele forrozinho gostoso de uma festa junina?



Esse é o conceito do ECO Fashion Junina, um evento ecologicamente correto que vai reunir o melhor da arte, design, moda e sustentabilidade. Tudo isso num cenário completamente inusitado, o encontro vai acontecer em uma reserva florestal em meio a mata atlântica no Rio de Janeiro.



Na recepção dos convidados, um time de modelos incríveis apresentando peças feitas em hortaliças, grãos, legumes e frutas. Na decoração, a grande maioria dos materiais foram produzidos à base de resíduos têxteis e materiais recicláveis.



Uma seleção de 40 painéis fotográficos e manequins vivos vão ocupar uma das salas com a mostra “SEMEAR”, uma reunião de diversos artistas que apoiaram a causa e posaram com roupas biodegradáveis, entre eles Eliana, Preta Gil e Danielle Winits.



Trazendo muita música boa, os DJs Arven e Português, além do trio RP3 Regional Pop, que não vai deixar o xaxado, o xote e o baião ficar de fora da festa.



O evento acontece neste domingo (16) às 16 horas no Chalé da Serra (BR040 KM93), no Parque da Serra em Petrópolis. Lista Vip: (21) 98084-4319.



E aí, gostou dessa dica? Mais como essa você encontra no meu programa na Band TV Rio, o Vem Com a Gente, ao vivo de segunda à sexta. Me siga também no Instagram, você me encontra no @gardeniacavalcanti