Aprenda a preparar uma mesa apaixonante para o Dia dos Namorados Reprodução

Publicado 12/06/2024 06:32 | Atualizado 12/06/2024 07:35

Oi meninas!

Já estão sentindo um cheirinho doce no ar? É o amor!

Às vésperas do dia dos namorados, todos os ursinhos, chocolates e flores já deveriam estar prontos e escondidinhos para a surpresa. Mas se você ainda não encontrou o presente perfeito, que tal fazer algo diferente para encantar o mozão?

Se a melhor opção for ficar em casa, um clássico bem feito nunca vai deixar de ser uma ótima carta na manga. E para deixar essa ocasião ainda mais especial, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas maravilhosas e criativas para deixar o seu jantar romântico digno de uma noite inesquecível.

Para nos ajudar nessa missão, a decoradora e especialista em Mesa Posta, Andrea Pinheiro, separou ideias super acessíveis para o encontro, utilizando itens que você encontra facilmente na sua casa.

Primeiro passo, prepare o ambiente

Antes de começar a preparar a sua mesa, é importante entender o clima da ambientação que você quer criar para o seu jantar. Você, mais do que ninguém, sabe como deixar o seu amado mais a vontade, e já tem uma noção do que combina ou não com os gostos do casal. Se desejam algo mais intimista, as velas ajudam na tarefa de deixar o espaço mais aconchegante e romântico.

Para te ajudar a sair do básico, aqui vai uma alternativa super legal para personalizar as velas: com a ajuda de um pincel e uma vela vermelha aquecida, você consegue “dar um tchan” nas clássicas velas brancas. Uma ideia? Vai no símbolo do amor, o coração não tem erro!

Na falta dos castiçais para as velas, uma boa opção para substituí-los são os copinhos de shot.

Arrase na decoração, use a criatividade!

Trazer flores para a decoração da mesa vai trazer delicadeza para o seu jantar. Elas são o toque especial que vão fazer total diferença para a experiência do seu encontro a dois. Os arranjos florais acompanham o ritmo do jantar e tornam o ambiente muito mais confortável para a ocasião, além de contribuir para a harmonia do ambiente e colorir a mesa com uma diversidade imensa de tons.

Para o dia dos namorados, o simples ainda está na moda! As rosas vermelhas dão conta perfeitamente de trazer a paixão para o seu jantar, além de serem acessíveis e super fáceis de encontrar nas floriculturas. Um suporte para flores rápido e prático pode ser feito com apenas dois itens básicos: cimento e arame. Basta montar uma base retangular com o cimento, prender o arame metálico e maleável à mistura e pronto!

Outra dica de decoração super criativa é um mini-abajur feito com taça de vinho. Basta fazer um molde em formato de cone com o papel manteiga e decorar como preferir. Utilizando uma vela de LED dentro da taça, você tem um item completamente novo para enfeitar a sua mesa de jantar. Incrível, não é?

Hora do jantar!

Os detalhes na montagem de um jantar romântico são a prova de que aquele espaço foi montado com todo cuidado e amor necessários para uma celebração tão bonita quanto o dia dos namorados. Afinal, celebrar o amor é sempre bom demais!

Para isso, você não precisa sair no prejuízo. As louças e os talheres são itens importantes para a composição de uma boa mesa de jantar romântica, então separe as suas melhores peças e prepare um conjunto harmonioso para a mesa.

Guardanapos, jogos americanos, copos, travessas, tigelas e taças são alguns dos itens que podem ser ajustados conforme o que você tem em casa. Não tenha medo da papelaria, ela pode ser a sua grande aliada nessas horas: substitua o jogo americano pela cartolina preta e uma mensagem especial escrita a giz. Dica fácil e ainda super significativa!

É bom lembrar que nada disso vai funcionar se você não acrescentar um toque daquilo que é o mais importante para esta data, o amor. É momento de se revigorar e alimentar o desejo de compartilhar a vida com quem queremos bem.

É bom lembrar que nada disso vai funcionar se você não acrescentar um toque daquilo que é o mais importante para esta data, o amor. É momento de se revigorar e alimentar o desejo de compartilhar a vida com quem queremos bem.