Entenda como surgiu o costume de consumir sopas e caldos durante os dias frios - Reprodução

Publicado 07/06/2024 21:54

Se você é do time que não aguenta enfrentar o friozinho longe de uma sopinha, pode buscar o caderninho para anotar essa dica de receita incrível que vai te manter saudável e de quebra, aquecida.

Desde os tempos antigos, acreditava-se que o preparo das sopas e caldos tenha se popularizado porque a harmonia dos ingredientes cozidos em água, tornava os alimentos mais fáceis de serem digeridos. Conosco há milhares de anos, as receitas de sopa exploram a diversidade dos ingredientes e sabores em diferentes culturas ao redor do mundo.

Nutritivas, populares e quentinhas. A tradição do consumo de sopas e caldos no inverno também se relaciona com a história: como forma de se manterem aquecidos e nutridos durante os dias mais frios, inúmeros povos antigos reconheceram as sopas e caldos como a opção mais popular e saborosa contra a fome, nos meses em que a disponibilidade de ingredientes frescos e sazonais ficava limitada por conta do clima.

A combinação de legumes, proteínas, temperos e ervas tornam essa refeição não só satisfatória, como também energética e super potente para a hidratação do organismo, principalmente durante o inverno quando a ingestão de líquidos tende a diminuir. O cozimento lento desses ingredientes faz com que todos os sabores se desenvolvam melhor para as receitas, deixando a sua sopinha muito mais gostosa.

Para a terceira idade, as sopas são verdadeiras aliadas. A nutricionista Adriana Caiafa relaciona a facilidade do consumo dos caldos com a nutrição necessária para os mais velhos que enfrentam dificuldades para engolir os alimentos: “Pode-se fazer uma sopa mais líquida e ralinha para que os idosos consigam ser melhor alimentados”.

A sarcopenia é o nome dado à síndrome caracterizada pela perda de massa e força muscular acelerada, que resulta na redução do desempenho físico nos idosos que enfrentam o processo de envelhecimento do organismo. Pensando na nutrição total de alguém que sofre com essa condição, é preciso lembrar que essa pessoa necessita de um suporte proteico para as refeições, e é aí que a sopa entra.

Separamos uma receita maravilhosa para as suas noites geladas. Vem conferir:

Ingredientes

1/2 cebola

1 dente de alho

1 fio de azeite

2 cenouras

1 filé de peixe

750ml de água

2 colheres de sopa de linhaça dourada

1 colher de chá de açafrão em pó

Sal, pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Pique a cebola e o alho, depois refogue no azeite. Acrescente as cenouras picadas, a água e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar até ficar bem molinha.

Em uma frigideira antiaderente, grelhe o filé de peixe.

Coloque no liquidificador a cenoura com o caldo, acrescente a linhaça dourada e o açafrão, bata até formar um creme.

Desfie o peixe e coloque por cima da sopa.

Adriana é uma das congressistas participantes do Nutri In Rio, evento que vai capacitar e trazer os mais recentes avanços e tendências para os nutricionistas e profissionais da saúde integrativa. Além de reunir palestrantes e especialistas de renome nacional e internacional, os encontros agem como um espaço ideal para a troca e conexões com uma rede poderosa de empresas e profissionais da área.

Em tendência do envelhecimento da população no Brasil, a programação do evento traz à tona pautas que protagonizam os benefícios da nutrição funcional e esportiva para uma melhor qualidade de vida. Ingrid Tardit, nutricionista e coordenadora científica do projeto, lembra que a preocupação com a estética também é benéfica para a saúde: “Acredito que a nutrição funcional e o esporte são os pilares para a longevidade. Um paciente com saúde física e emocional, é também um paciente com a autoestima em equilíbrio”.

O Nutri in Rio acontece no EXPO MAG no Rio de Janeiro de 22 a 23 de junho. Mais informações no insta @nutriinrio