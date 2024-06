Aprenda uma produção focada em criar um look romântico e duradouro - Reprodução

Aprenda uma produção focada em criar um look romântico e duradouroReprodução

Publicado 08/06/2024 09:00

Olá, meninas!

Com o Dia dos Namorados chegando, não basta apenas pensar no presente ideal. Uma ótima oportunidade para surpreender o seu amor está em uma produção especial. A data pede uma maquiagem sexy, ousada e diferente. Você já pensou no seu look para comemorar?

Convidamos o maquiador Emerson Damas, que destacou a preparação para esse dia e deixou dicas especiais para esquentar o romance e comemorar com seu par em grande estilo. Confira!

1. Prepare sua pele

Antes de aplicar qualquer maquiagem, é essencial preparar bem a pele. Comece com uma limpeza suave, seguida por um hidratante adequado para o seu tipo de pele. Utilize um primer para ajudar a fixar a maquiagem e garantir que ela dure a noite inteira. Escolha um primer com efeito iluminador para dar um brilho saudável à pele.

2. Realce o olhar

Os olhos são a janela da alma e, no Dia dos Namorados, eles devem estar deslumbrantes. Aposte em sombras em tons suaves e românticos, como rosa, pêssego ou dourado. Um delineado fino e um leve esfumado marrom nos cantos externos dão profundidade sem exagerar. Finalize com várias camadas de máscara de cílios para um olhar marcante e sedutor.

3. Escolha o batom perfeito

Para os lábios, escolha um batom que combine com a ocasião. Cores clássicas como o vermelho, rosa ou nude são sempre uma boa pedida. Se você optar por olhos mais discretos, um batom vermelho pode ser o destaque do look. Já se os olhos estiverem mais carregados, um nude ou rosa suave pode equilibrar a maquiagem. Não se esqueça do lápis de boca para definir e prolongar a duração do batom.

4. Capriche na iluminação e contorno

Uma pele bem iluminada e com contornos suaves pode transformar sua maquiagem. Use um iluminador nos pontos altos do rosto, como o topo das maçãs, nariz, arco do cupido e abaixo das sobrancelhas. Para o contorno, escolha um bronzer ou pó um tom mais escuro que a sua pele e aplique nas áreas onde deseja dar mais profundidade, como abaixo das maçãs do rosto e mandíbula.

5. Fixação: Finalize com chave de ouro

Para garantir que sua maquiagem dure a noite inteira, finalize com um spray fixador. Isso não só mantém tudo no lugar, mas também pode ajudar a evitar o brilho excessivo. Leve um pó compacto na bolsa para retoques rápidos durante a noite, especialmente na zona T (testa, nariz e queixo).

Seguindo essas dicas, você estará pronta para arrasar no Dia dos Namorados com uma maquiagem romântica, sofisticada e duradoura. Aproveite a noite especial e brilhe!

Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h30. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.