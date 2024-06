Especialista explica quais são os cuidados antes de fazer um peeling de fenol - Reprodução

Publicado 05/06/2024 08:00

Mais um caso trágico balançou a internet nos últimos dias. Um homem de 27 anos morreu após passar por um tratamento estético com peeling de fenol. O caso aconteceu eu em São Paulo e é investigado pela polícia como homicídio, já que o procedimento foi feito por uma esteticista e não por um médico.

Mas afinal, que tratamento é esse? E quais os riscos desse peeling? Essas são algumas das perguntas que todos estão fazendo. A terapia que promete rejuvenescer a pele e deixar o rosto mais bonito não é novo, já é usado há muitos anos. Agora, acendemos um alerta sobre esse tipo de tratamento, e para saber tudo sobre esse tratamento, conversamos com a Dra. Gabriela Dawson, mestre em medicina estética. Ela esclareceu todas as dúvidas deixou informações importantes sobre o peeling de fenol. Confiram!

Quais os riscos em fazer esse peeling?

Existem várias concentrações e tipos de fenol. O peeling de fenol atenuado tem uma baixa porcentagem do fenol ativo, o que faz o peeling ser muito seguro. Poucas pessoas reagem a ele e quando reagem não acaba em uma intercorrência severa. Já o peeling de fenol que vem viralizando nas redes sociais varia em uma concentração altíssima. De 80% a 100% penetrando a pele mais profundamente causando uma severa agressão.

O peeling de fenol é um procedimento invasivo e deve ser realizado em ambiente hospitalar e em bloco cirúrgico com acompanhamento médico e de preferência de uma equipe médica, em que o paciente fica monitorado (como se fosse uma cirurgia mesmo). Por ser um componente agressivo e tóxico o paciente precisa de exames pré-operatórios. Os riscos são os mesmos de qualquer outra cirurgia associado à toxicidade do fenol em uma porcentagem mais alta.

Quais são as contraindicações do procedimento?

Não podem realizar esse tratamento estético: pessoas sensíveis à peelings, pessoas com histórico de alergia, cardiopatas e pessoas que não estão aptas para um procedimento cirúrgico com os exames médicos com alterações.

Essas dicas são muito importantes. Seja qual for o procedimento, é preciso saber os riscos, consultar um bom profissional e ter todos os cuidados com a sua saúde.