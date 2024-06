Dicas para garantir o seu look de crochê - Reprodução

Publicado 01/06/2024 10:00

Olá, meninas!

Técnica milenar que não sai de moda, o crochê voltou com tudo nos últimos anos. A técnica artesanal passada de geração a geração, virou tendência nas passarelas, ruas e no coração das pessoas, ao unir conforto e nostalgia, com toque de afetividade.

De acessórios para casa, a peças que fazem parte dos guarda-roupas mais despojados aos mais elegantes, o crochê voltou para ficar. Se o crochê só fazia parte das lembranças dos anos 70, agora ele está super em alta, como uma tendência para todas as estações. Diferentes marcas estão apostando em saias, calças, blusas, biquínis, chapéus, bolsas e vestidos, tudo em crochê.

“Amo peças de crochê pela praticidade, pela beleza e pelo conforto. Para quem vive no Rio, acho que a técnica super combina com meu estilo”, diz Egili Oliveira.

A técnica hoje se tornou contemporânea e moderna, estando presente na decoração, roupas e até em objetos. A palavra “crochê” vem do vocabulário francês e significa gancho. Popular, acessível e eclético. Um look que atravessa diversas classes, idades e estilos. E quem disse que crochê é só coisa de mulher? Os paradigmas são deixados para trás e até os homens são admiradores do estilo.

“Meus looks sempre fazem bastante sucesso porque o crochê é também sinônimo de elegância. Além disso, a gente poder usar uma peça que é exclusiva, só valoriza o trabalho do artesão. O handmade é, sem dúvida, uma tendência em todas as estações, não somente no verão”, explica o modelo e empresário Igor Maximiliano, que também é adepto do estilo.

Mas, afinal, como usar roupas de crochê? Camile Stefano, personal stylist e consultora de imagem, comenta que para as menos ousadas, investir em chapéus e bolsas pode ser um bom começo. “Essas peças podem ser facilmente incorporadas ao dia a dia e são perfeitas para completar qualquer visual”, explica.

Já para quem quer um toque a mais, os vestidos de crochê, segundo Camile, podem ser uma opção à beira mar, mas também podem ser combinados com um par de tênis branco na cidade. “Existem diferentes maneiras de estilizar peças de crochê. Às vezes um detalhe já faz a diferença no look”, lembra.

Gostaram das dicas?