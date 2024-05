Mitos e verdades sobre o ferro - Reprodução

Mitos e verdades sobre o ferroReprodução

Publicado 30/05/2024 09:00

Olá, meninas!

O nutriente ferro desempenha um papel crucial em nossa saúde. Uma de suas responsabilidades é a formação da hemoglobina, que também é essencial para transportar oxigênio por todo o corpo, inclusive para o coração. Além disso, o ferro auxilia na produção de glóbulos vermelhos, necessário para o crescimento celular adequado.

Apesar da sua importância, infelizmente, muitas vezes esse assunto está cercado de informações contraditórias. Pensando nisso, conversamos com o Dr. Carlos Alberto Reyes Medina, diretor médico da Carnot Laboratórios, que listou mitos comuns e verdades sobre o ferro. Ele também ensinou como incorporá-lo adequadamente no dia a dia.

"Todo ferro é igualmente absorvido pelo corpo"

MITO: Existem duas formas de ferro na dieta: heme e não heme. O ferro heme, encontrado em alimentos de origem animal como carne vermelha, peixe e aves, é mais facilmente absorvido pelo corpo do que o ferro não heme, presente em alimentos de origem vegetal como feijões, lentilhas e espinafre. No entanto, combinar fontes de ferro não heme com alimentos ricos em vitamina C pode aumentar sua absorção.

"A deficiência de ferro só afeta vegetarianos"

MITO: Embora os vegetarianos tenham um risco aumentado de deficiência de ferro devido à ausência de fontes animais, a deficiência de ferro pode afetar qualquer pessoa, independentemente de sua dieta. Mulheres grávidas, crianças em crescimento e pessoas com doenças que afetam a absorção de nutrientes estão particularmente em risco.

"Suplementos de ferro são seguros para todos"

MITO: O excesso de ferro pode ser prejudicial e até mesmo tóxico, levando a problemas de saúde como constipação, danos ao fígado e aumento do risco de doenças cardíacas. É essencial consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer suplementação de ferro, especialmente para evitar doses excessivas.

"Comer alimentos ricos em ferro é suficiente para prevenir a deficiência"

MITO: Embora uma dieta equilibrada com alimentos ricos em ferro seja fundamental para a saúde, outros fatores, como a capacidade de absorção de ferro do corpo e a presença de nutrientes que aumentam essa absorção, também são importantes. Além disso, certas condições médicas e medicamentos podem interferir na absorção de ferro, tornando necessário um acompanhamento médico adequado.

“Separar mitos de verdades sobre o ferro é muito importante para promover uma nutrição adequada e prevenir deficiências que podem afetar nossa saúde. É importante educar-se sobre as fontes de ferro, suas formas e como otimizar sua absorção, sempre com o apoio de profissionais de saúde qualificados”, finaliza o médico.