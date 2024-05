Segundo especialista, equilíbrio e moderação são as palavras-chaves para o consumo de sal - Reprodução/ Internet

Publicado 26/05/2024 15:28

Sabe aquele movimento automático de pegar o saleiro e colocar sal na comida? Esse costume pode estar prejudicando a sua saúde. O sal em excesso é o responsável por várias doenças, por isso é importante estimular a redução do consumo.



Segundo a OMS, o consumo de sal recomendado é de menos de 5 g/sal por adulto diariamente, considerando todas as fontes, o equivalente a uma colherinha de café. Estima-se que no Brasil a ingestão média entre adultos com 25 anos ou mais é de 9,3 gramas/dia, quase o dobro do recomendado.



“O sal não é 100% um vilão para saúde e apenas um agente causador de doenças. É necessário para manter, principalmente, o equilíbrio líquido dentro e fora de nossas células. O que se alerta é para seu consumo em excesso. Por isso, não deve ser excluído completamente”, explica Durval Ribas Filho, médico presidente da ABRAN – Associação Brasileira de Nutrologia. Segundo o especialista, equilíbrio e moderação são as palavras-chaves.



Confira os riscos, benefícios e dicas:



- O consumo excessivo de sal/sódio afeta no aumento da pressão arterial, causando cerca de 30% da prevalência de hipertensão.



- A ingestão em excesso também tem sido associada ao câncer de estômago, agravamento dos sintomas de asma, osteoporose, cálculos e outras doenças renais e obesidade, pois os alimentos salgados causam sede, que geralmente é saciada com bebidas açucaradas.



- Não é simples mudar hábitos alimentares. A simples exclusão do sal na mesa pode ser um primeiro passo na redução do consumo.



- Substituir o sal por temperos naturais e frescos, como alho, salsinha, cebola, folhas de louro, coentro e pimenta também contribui neste processo.

Cuidados na faxina!

Algumas misturas comuns de produtos na hora da faxina podem resultar em riscos à saúde - Reprodução/ Internet

Você sabia que algumas misturas comuns de produtos na hora da faxina podem resultar em riscos à saúde? Vanessa Carvalho, especialista em química da Positiv.a, explica alguns!



- Água sanitária e vinagre - O vinagre possui uma grande quantidade de ácido acético e, quando entra em contato com o hipoclorito de sódio, produz cloro gasoso. O gás cloro é superagressivo para o sistema respiratório.



- Água sanitária e álcool - O álcool, além de ser muito inflamável, apresenta um caráter ácido. Sua junção com o hipoclorito de sódio reduz as principais funções humanas, ocasionando dificuldade de respiração e queda nos batimentos cardíacos.



- Detergente e desinfetante - A maioria dos desinfetantes contém compostos amoníacos, ao misturar com detergente pode ocorrer a formação de gases causando intoxicação, queimaduras e alergias.



Dica especial para as futuras mamães

O ovo pode ser um grande aliado na alimentação das gestantes? “O ovo possui um alto poder nutritivo, que o torna um alimento de referência, seja para a gestante, lactante ou mamãe que precisa de muita energia para o dia a dia”, destaca a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil. Confira os benefícios do alimento:



- Possui uma boa dose de ferro. Esse mineral é essencial para a produção dos glóbulos vermelhos do sangue.



- Desenvolvimento do tubo neural. Ovos possuem ácido fólico, que desempenha um papel crucial na formação do tubo neural do feto, especialmente nas primeiras semanas de gravidez.



- Além disso, apresenta vitaminas lipossolúveis A, D, E e K que influenciam o crescimento e a produção de tecidos ósseos do feto durante a gestação.







Beleza da Alma

“A gratidão é o único tesouro dos humildes”. (William Shakespeare)