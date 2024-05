Lavagem nasal em crianças pode ser aliada contra gripes e resfriados - Reprodução

Lavagem nasal em crianças pode ser aliada contra gripes e resfriadosReprodução

Publicado 23/05/2024 09:00

As temperaturas mais amenas e frias do outono e inverno aumentam as ocorrências de gripes e resfriados em crianças. São muitos os fatores que deixam os pais em alerta e por isso precisam redobrar os cuidados: a umidade do ar diminui, os vírus se disseminam mais rápido e os pequenos permanecem mais tempo em ambientes fechados, facilitando ainda mais a contaminação de doenças.

A vacina contra a gripe é crucial na prevenção, mas um grande aliado também pode ajudar! A prática da lavagem nasal com soro fisiológico surge como ferramenta importante na prevenção e no tratamento dessas condições. Muitas famílias já utilizam a lavagem diariamente e, segundo os médicos, o ideal é que a limpeza com soro esteja na rotina familiar. Devido ao sistema imunológico ainda imaturo, as crianças precisam de cuidados extras. Mas nem sempre a lavagem é uma tarefa fácil.

“O acúmulo de muco no nariz favorece a entrada de vírus e bactérias no organismo. E a lavagem nasal é reconhecida por sua eficácia em eliminar vírus das vias aéreas. Então, a lavagem nasal deve ser feita todos os dias, mesmo com as crianças saudáveis, como forma de prevenir as contaminações, na tentativa de eliminar micro-organismos presentes apenas nas narinas e seios nasais e que não tenham ainda penetrado no organismo. Além disso, a lavagem mantém a mucosa úmida e hidratada e é muito importante mesmo em climas mais secos”, explica Sofia Borges, médica otorrinolaringologista.

Mas, se mesmo com os cuidados preventivos, a criança adquirir uma doença respiratória? A lavagem continua a ser feita para retirar as secreções em excesso e ajudar a criança a respirar. “Na fase da doença, a limpeza ajudará a reduzir a inflamação que está provocando as secreções e aliviará sintomas respiratórios. Ao eliminar o muco das paredes do nariz e da face, essa técnica remove o vírus alojado na região e reduz os desconfortos causados pela inflamação", esclarece a médica.

Lavar o nariz de crianças nem sempre foi uma tarefa fácil. Sofia Borges conta que muitos pais reclamam ou desistem de fazer a higiene das narinas porque as crianças choram e têm medo do procedimento ou fazem com seringas inapropriadas. Por isso, existem alguns dispositivos lúdicos e seguros no mercado. Para a Sofia, quanto mais lúdico for todo o processo, melhor. “Esses lavadores nasais ajudam a transformar uma experiência que poderia ser desconfortável em uma experiência divertida e eficaz", ressaltou a otorrinolaringologista.