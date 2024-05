Especialista explica a importância do vínculo materno para o sono do Bebê - Reprodução

Publicado 16/05/2024 09:00

Olá, meninas!

Todo mundo sabe que ter a presença da mãe é extremamente importante para uma criança desde seu primeiro momento de vida, mas isso vai muito mais além. O desenvolvimento noturno, por exemplo, é um processo fundamental e que faz toda a diferença tê-la por perto. E para ajudar as mamães a fortalecer esse vínculo, conversamos com a consultora materno-infantil Eliana Dias, especialista em sono do bebê, e ela contou tudo sobre este assunto, que é tão importante para quem tem um neném em casa.

“Sabemos que a mãe ocupa papel essencial no desenvolvimento da criança, mas isso também se aplica ao sono do bebê, pois é ela quem irá estabelecer a dinâmica e cuidados que serão cruciais para proporcionar um ambiente conveniente ao sono. Dessa forma, será possível que o neném durma mais e melhor”, diz Eliana Dias.

Sobre como fazer isso, a consultora explica que são práticas simples, mas que farão a diferença: “Desde o nascimento, a mamãe pode criar uma rotina de sono pois isso fará diferença, principalmente quando o bebê começa a ter capacidade de perceber o mundo ao seu redor. Isso pode incluir atividades relaxantes, como um banho morno, uma suave massagem, contar uma história ou até uma canção de ninar. Isso irá ajudar o seu bebê a descansar e dormir”, afirma.

Além de criar associações positivas ao sono desde cedo, fazendo com que a criança entenda a importância dele, também é responsabilidade do adulto, no caso, a mãe, criar um ambiente agradável e adequado para o bebê dormir tranquilamente. Nesse caso, Eliana aponta que tudo é importante: “Adequar a temperatura, a entrada de luz e som e ter um berço confortável são pontos indispensáveis porque fazem parte do processo, assim como evitar estímulos desnecessários. Importante lembrar que o bebê também se desenvolve enquanto dorme e, exatamente por isso, esse momento precisa ser tão importante quanto o resto do dia”, finaliza.

