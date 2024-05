Produto não sofre risco de desabastecimento nos supermercados - Reprodução

Produto não sofre risco de desabastecimento nos supermercados Reprodução

Publicado 16/05/2024 00:49 | Atualizado 16/05/2024 00:58

Oi meninas!

Enquanto ainda estamos acompanhando as angustiantes consequências da tragédia que assola o Rio Grande do Sul, uma das preocupações que alugaram um espacinho na cabeça de todo mundo é em relação à produção e abastecimento de arroz nos mercados. Para quem não sabe, o estado é o maior produtor nacional do grão queridinho dos pratos de todo brasileiro.

Cerca de 70% de todo o arroz consumido no Brasil sai do Rio Grande do Sul. Com as plantações inundadas pela forte enchente que atinge o estado desde o final de abril, não só a produção como o transporte para distribuição do grão pelo país foi diretamente afetado, já que as estradas se encontram completamente prejudicadas pela água.

A partir dessa dificuldade, supermercados do país inteiro começaram a limitar a quantidade de compra do quilo por consumidor. Supostamente, a intenção da medida é prevenir o estoque desigual do produto, já que a preocupação quanto ao acesso do arroz só aumenta entre a população.

Aqui no Rio, essa restrição foi encontrada em mercados da região de Bangu, Niterói, São Gonçalo, Belford Roxo, e entre vários outros pontos espalhados pela cidade. Mas afinal, a pergunta que não quer calar é: vamos mesmo ficar sem o arroz em casa?

De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) , a resposta é não. Em nota divulgada, a associação assegura que os estoques e as operações de abastecimento para o varejo estão normalizadas. A orientação é que as pessoas não continuem com o estoque exagerado nas casas, pois a prática pode atrapalhar o fluxo de venda e dificultar, de verdade, o acesso contínuo ao produto.

"A entidade está monitorando os produtos oriundos da região afetada, a exemplo do arroz, do leite, da carne suína e de frutas, e, juntamente com o governo, poderá adotar medidas adicionais, se necessário, para garantir que as famílias tenham acesso aos itens essenciais", informa o comunicado da ABRAS.

Especialistas apontam que a pressa para o estoque é desnecessária, visto que não há risco de desabastecimento do produto nos mercados. Quanto mais o arroz continuar sendo comprado exageradamente, maiores são as chances do valor nas prateleiras também subir. Se esse for o caso, eu tenho uma solução para você!

A Chef Neide Marco do Mesa Brasil, programa do Sesc RJ para o combate à fome e desperdício, é especialista no uso integral dos alimentos. É simples: Para Neide, nada vira lixo. São anos trabalhando para espalhar a importância do uso total dos alimentos para a saúde do corpo e do ambiente, através de receitas incríveis que incluem aquelas partes não aproveitadas pelas pessoas, como as cascas e as sementes.

Caso você esteja procurando algo diferente para substituir o arroz nos próximos dias, aqui vai uma opção deliciosa e exclusiva da Chef Neide. Vem dar uma olhada!

“Arroz” A la Grega!

Ingredientes

500 g de couve flor picada ou triturada

150 g de cenouras em cubos pequenos

100 g de pimentão amarelo

100 g de pimentão vermelho

100 g de pimentão verde

150 g de passas escuras sem sementes

100ml de água / sal a gosto

150 g de cebola picada

50 ml de azeite

Salsa cebolinha a gosto

Modo de preparo

Comece refogando a cebola e o alho, depois acrescente a cenoura com a água. Continue até ficar al dente.

Reserve a couve flor e os junte os demais ingredientes à panela. Refogue bem!

Por último, acrescente a sua couve flor já triturada ou picada.

Dica da Chef: O brócolis substitui perfeitamente a couve flor nessa mesma receita!

