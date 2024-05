Dicas de presentes para o dia das mães - Reprodução

Publicado 11/05/2024 09:39

Olá, meninas!

Com o Dia das Mães se aproximando, é tempo de demonstrar gratidão e carinho àquelas que nos deram amor incondicional e apoio ao longo de nossas vidas. Neste momento especial, a gente se pergunta: qual presente seria mais significativo para honrar essas mulheres tão especiais? Como todas as mulheres, um look que valorize e deixe a sua mamãe mais linda é uma aposta de sucesso!

“Existem peças-chave para presentear, coisas que não tem erro, sua mãe vai gostar e usar muito! A ideia é optar por algo que seja coringa, para utilizar em inúmeras situações”, conta Manu Farias, empreendedora de moda e dona do Brechó Fashion Carioca.

Manu separou cinco peças como opções acessíveis e fáceis de encontrar!

1. Vestido

Um vestido como presente é uma manifestação de elegância e cuidado, mostrando que o presenteador pensou não apenas na utilidade, mas também na beleza e no gosto pessoal da pessoa que o receberá. Seja um vestido deslumbrante para uma ocasião especial ou um vestido casual para o dia a dia, este presente é uma forma de celebrar a individualidade da pessoa presenteada.

2. Carteira

É uma demonstração de cuidado e praticidade. Ao escolher uma carteira como presente, não apenas oferecemos um item útil, mas também uma peça que reflete o estilo e personalidade de quem a recebe.

3. Acessórios

Os acessórios têm o poder de transformar um look simples em algo extraordinário, adicionando charme, elegância e personalidade. Seja um par de brincos delicados, um relógio sofisticado, uma bolsa elegante ou um lenço colorido, cada acessório carrega consigo o potencial de elevar o visual e expressar a individualidade de quem os usa.

4. Bolsa

A ideia é proporcionar praticidade, estilo e elegância em um único presente. Uma bolsa é um item indispensável no dia a dia, capaz de carregar não apenas pertences pessoais, mas também a personalidade e o estilo de quem a utiliza. Seja uma bolsa espaçosa para o trabalho, uma clutch sofisticada para uma noite especial ou uma mochila versátil para aventuras do dia a dia, este presente é uma expressão de cuidado e atenção aos detalhes.

5. Cardigã

Um cardigã é perfeito para os dias mais frescos que estão por vir e pode ser uma adição elegante ao guarda-roupa da sua mãe. Escolha um modelo em uma cor neutra e macia para que ela possa combiná-lo facilmente com outras peças de roupa.