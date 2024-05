O body é uma peça versátil que combina com looks e estilos variados - Reprodução

Publicado 13/05/2024 21:47

Olá, meninas!

Uma das apostas da estação e que não pode faltar no seu guarda-roupa é uma peça muito conhecida por todas as mulheres: o Body! Ele é um item queridinho da moda fitness e praia, mas nas últimas temporadas se consagrou como peça-chave para muitos looks.

Por ser uma roupa versátil, hoje o body é visto em looks e estilos variados. Desde uma combinação casual, para uma festa ou até em produções para o dia a dia. O item se tornou um coringa e vai bem com várias outras peças.

Ele pode ser com brilho, com mangas curtas ou compridas, alguns chegam com rendas e fendas e podem ser combinados com calças, saias, shorts e realçam qualquer estilo. É possível ousar com decotes ou simplesmente jogar um blazer por cima e compor com uma calça de alfaiataria. A criatividade é livre e o sucesso é garantido.

Body, collant e maiô muitas vezes parecem ser a mesma peça, mas ambos têm suas diferenças e são ideais para diferentes momentos. Para entender qual é a funcionalidade de cada um, conversamos com a estilista em moda praia Sandra Mazal, que nos dá umas dicas das diferenças entre as peças similares:

Body: uma lingerie versátil e que combina com muitos looks, muitas vezes essa peça substitui as blusas, deixando um estilo mais sensual, mas não vulgar. Confeccionado em diferentes tecidos, a principal diferença do body para o maiô está no fecho na parte inferior da peça, normalmente de botão, mas também é comum encontrarmos bodys com velcro ou ganchinhos. Os maiôs não possuem essa abertura, sendo uma peça inteira;

Collant: peça confeccionada em malha, que costuma ser mais resistente que o body e o maiô, pois é mais utilizado em atividades físicas, principalmente em academias e ballet. Esse modelo não possui fechos, sendo vestido como uma única peça, assim como o maiô, porém é mais firme e resistente, sem muitos detalhes e variedades de recortes. O que difere esta peça das demais é o decote na frente e atrás;

Maiô: normalmente confeccionado em lycra, possui mais detalhes do que o body, tendo opções com bojo, fivelas, amarrações, decotes diferenciados, entre outras. O seu principal uso é em piscinas e praias, mas há modelos tão sofisticados e de alta qualidade que muitas mulheres acabam por usar como um body, em combinações para o dia a dia.

São muitas as versões e opções, então não fique de fora desse estilo. Você provavelmente tem um deles no armário e é só usar e abusar!