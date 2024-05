Acolher uma mãe é o melhor presente que se pode dar a ela - Reprodução

Acolher uma mãe é o melhor presente que se pode dar a elaReprodução

Publicado 12/05/2024 06:00

Ser mãe é padecer no paraíso. Quem nunca ouviu essa frase? Ela continua sendo muito usada, mas a verdade é que cada vez mais mulheres têm deixado de lado a romantização e preferido falar sobre o lado B de ter filhos, que inclui desde as dificuldades enfrentadas no puerpério até o sentimento de não ser boa o suficiente, passando, é claro, pela mais absoluta exaustão.

Muitas mulheres com filhos experimentam esses sentimentos e, no Dia das Mães, acolher uma mãe é o melhor presente que se pode dar. Conversamos com a psicóloga Raquel Staerke, do Centro Universitário Celso Lisboa, sobre a importância de se falar das dores da maternidade e também reunimos dicas para tornar mais leve a rotina com as crianças. Confira!



Busque apoio

Nenhuma mãe dá conta sozinha e ter uma rede de apoio é fundamental. No entanto, nem sempre o pai da criança ou a família estão presentes. Por isso, a dica é buscar conexões. Pode ser um primo distante, uma vizinha, um antigo amigo da escola ou até mesmo um colega de trabalho. “As coisas mudam quando se tem filho e é necessário encontrar elementos ou condições facilitadoras para viver esse processo. É fundamental encontrar uma rede de confiança e que possa contar”, explica a psicóloga.



Acolha suas dúvidas e medos

Outra medida que pode aliviar o peso da maternidade é ter em mente que é comum ter medo, dúvidas e um misto de emoções. É normal não amar cada segundo ao lado dos filhos e se sentir exausta ou sem tempo para si mesma. Isso não é desamor, tranquilize-se. “Havia na sociedade uma cultura de ‘quase santificação da mãe’. Mas isso tem mudado e é inevitável sentir o ‘luto’ pela vida anterior”, diz Raquel.



Afaste a culpa

A sociedade exerce muita pressão e não hesita em apontar qual comportamento cada mãe deve ter, sempre apontando o dedo para supostas falhas. Mas as mães devem entender que perfeição e unanimidade não existem e que elas são sempre as melhores mães que podem ser no momento. Afastar a culpa alivia em muito o peso da maternidade.



Pense somente em você 20 minutos por dia

Nem toda mãe tem tempo sobrando, a rotina é exaustiva. Mas tire, diariamente, nem que sejam 20 minutos para fazer uma atividade que dê prazer. Pode ser ler algumas páginas de um livro, assistir a uma série curtinha, ou caprichar no skin care. Se não tiver com quem deixar a criança, tire este tempo quando ela estiver dormindo.



Peça ajuda

Se a rotina for muito pesada, peça ajuda. Convide uma amiga para almoçar e avise que ela será a responsável pelos pratos. Peça a um vizinho que, na hora de ir ao mercado, traga alguns itens para você. Se as crianças forem mais velhas, delegue e divida as tarefas, de forma lúdica.



CANECA PERSONALIZADA PARA A SUA MÃE

Uma dica especial de presente para sua mãe feita pela Maria Júlia Bonorino, especialista em artes, é comprar uma caneca simples de louça e personalizar. Um presente barato, carinhoso e super original. Você terá uma peça única que terá a cara da sua mãe.



Com canetas especiais coloridas Próprias para escrever em louças e porcelanas, você pode escrever o nome da sua mãe ou colocar uma frase com uma linda mensagem de força e alegria. A dica é testar antes em um papel para não errar. É só deixar a sua criatividade te guiar.



SOS RIO GRANDE DO SUL

Neste domingo, muitas mães do Rio Grande do Sul não vão conseguir comemorar com seus filhos. A tragédia que atinge o estado alcançou níveis extremos. O Santuário Cristo Redentor, o Instituto Redentor e a Paróquia São José da Lagoa se unem para arrecadar doações para as famílias atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Todos podem colaborar com qualquer quantia através do site institutoredemptor.com/sos. Os valores arrecadados serão destinados à Arquidiocese de Porto Alegre. Quem mora no Rio de Janeiro também pode entregar doações de alimentos, garrafas de água, roupas e itens de higiene pessoal e limpeza na Paróquia São José da Lagoa (Avenida Borges de Medeiros, 2735, Lagoa).





