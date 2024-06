A moda agora é trazer as charmosas bandeirinhas para o rosto - Reprodução/ internet

A moda agora é trazer as charmosas bandeirinhas para o rostoReprodução/ internet

Publicado 02/06/2024 00:00

Entramos na época de uma das maiores tradições brasileiras, a festa junina! A comemoração popular é conhecida no país inteiro por suas comidas, danças, decorações coloridas, roupas e maquiagens típicas.



O ponto forte que não pode ficar de fora dessa make é reforçar alguns traços no rosto, como as bochechas marcadas e as tradicionais sardas. Com a tendência das trends de maquiagem, até o estilo para a festa junina recebeu atualizações. A moda agora é trazer as charmosas bandeirinhas para o rosto. Confira o passo a passo da maquiagem para não ficar por fora dessa festa!



- A pele é bem básica e você pode fazer a sua preparação normalmente, a dica é reforçar a hidratação para não ter perigo de craquelar com o clima frio.



- Uma das principais características da maquiagem são as bochechas bem marcadas, então não esqueça de caprichar no blush e nas pintinhas, que fazem muito sucesso. Para conseguir um efeito mais natural nas sardas, você pode utilizar um lápis marrom, ou pegar um grampo de cabelo com sombra marrom na pontinha e ir pressionando no rosto abaixo dos olhos e pelo nariz, de forma leve.



- Para fazer bandeirinhas no rosto a dica é preparar o olho com um esfumado marrom, glitter. Depois pode fazer o delineado como de costume, mas é preciso deixá-lo mais comprido, passando da linha final da sobrancelha, pois ele será o varal das bandeirinhas. Escolha cores bem vibrantes e, embaixo do delineador, faça dois triângulos juntos apontados para baixo e você terá uma bandeirinha. A dica é contornar com o delineador e intercalar nas cores.





Toalhas sempre macias e novinhas

É preciso ter cuidados para manter as toalhas macias - Reprodução

É preciso ter cuidados para manter as toalhas maciasReprodução

As suas toalhas ficam logo desbotadas e com o aspecto de envelhecidas? Saiba que é possível economizar na roupa de cama e deixar as toalhas com aspecto de novas. Confira algumas dicas da Camila Shammah, gerente de produtos da Camesa, sobre como higienizar melhor as toalhas, garantindo que elas permaneçam macias por mais tempo.



Cuidados: o primeiro passo para preservar as toalhas é lavar, antes mesmo do primeiro uso, para que não fique nenhum resíduo de fabricação, como produtos químicos, germes e bactérias. “Além de eliminar resíduos indesejados, essa prática garante uma melhor absorção de água pelas fibras naturais, contribuindo na prolongação da vida útil dos itens”, afirma.



Lavagem: lave as toalhas de banho com menos frequência. “A lavagem excessiva pode acabar desgastando as fibras mais rapidamente. O ideal é evitar a higienização desnecessária ou diária das peças. Separe um jogo para ser usado e lave-o semanalmente, alternando com outro jogo de toalhas”, aconselha.



Pouco amaciante: por ser gorduroso, com o passar do tempo o amaciante acaba selando as fibras da peça, diminuindo o seu poder de absorção e inutilizando-a. “O ideal é não utilizar o produto em grandes quantidades e de forma frequente. Em vez disso, opte pelo uso do sabão suave ou neutro durante a lavagem e reduza ao máximo o amaciante. Isso manterá as toalhas sempre macias e aconchegantes após a higienização”, afirma.

Segredo para deixar o arroz soltinho

Segundo o culinarista Flavio Fukuda, algumas gotinhas de um ingrediente cítrico, como vinagre ou limão, são o suficiente para deixar o arroz soltinho! “A acidez evita que o amido se desprenda do grão de arroz, deixando ele soltinho”.









Beleza da Alma

“Enquanto puderes erguer os olhos para o céu, sem medo, saberás que tens o coração puro, e isto significa felicidade”. (Anne Frank)