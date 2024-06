Aprenda como aplicar o blush em cada tipo de rosto - Reprodução

Aprenda como aplicar o blush em cada tipo de rostoReprodução

Publicado 04/06/2024 17:19

Olá, meninas!

Um item essencial em qualquer maquiagem é o blush. Usado na maçã do rosto, com a função de dar um ar de saúde, o produto realça e valoriza a Make. Mas nem todo mundo acerta na hora de passar. É preciso saber como aplicar para deixar a produção leve e bonita. Por isso hoje vamos ensinar várias formar de usar essa maquiagem e arrasar no look.

Uma forma prática, simples e eficiente, se você não souber qual o seu tipo é rosto, é começando a aplicação pela maçã do rosto e ir subindo em direção as têmporas em movimentos circulares, de forma que fique esfumado, para que não fique marcado. As dicas são do cabeleireiro e maquiador Robson Albuquerque. Confiram!

Como usar o blush de acordo com o seu formato de rosto? Aprenda:

Redondo - aplique o blush na maçã do rosto esfumando levemente em diagonal para a parte de baixo.

Quadrado - aplique o blush em forma diagonal, concentrando no meio do rosto com as extremidades estimadas.

Triangular - concentre mais na parte baixa da maçã do rosto, esfumando em direção as orelhas.

Oval - concentre na maçã do rosto e aplique em movimentos circulares.

Se mesmo assim achar que ficou "forte" a cor do blush, sem problemas! Use um pincel específico para fazer limpeza. Um pincel de forma arredondada e totalmente achatada, chamado também de pincel vassoura. Só usar em movimentos de ida e vinda da altura da orelha em direção aos olhos.

Agora sim, com essas dicas não dá para errar na maquiagem! Vamos falar mais sobre esse e outros assuntos? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h30. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.